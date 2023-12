Pittsburgh zabral proti Minnesotě. Calgary si poradilo s Floridou

Úterní noc přinesla pět vyrovnaných zápasů, ve kterých rozhodovaly opravdu maličkosti. Kdo dokázal najít cestu k vítězství a dvěma bodům?

DETROIT RED WINGS - ANAHEIM DUCKS

3:4 (0:3, 1:1, 2:0)

Anaheim zaskočil i Detroit

Detroit vstoupil do dnešního zápasu naprosto strašidelně a Anaheim toho dokázal využít. Ducks se během dvaadvaceti minut dokázali dostat do čtyřbrankového vedení a to nakonec stačilo. Red Wings se postupně vrátili do zápasu a v závěru útočili na vyrovnání, to ale nepřišlo.

Branky a nahrávky

23. Petry (Copp, P. Kane), 48. DeBrincat (P. Kane, Gostisbehere), 58. DeBrincat (Gostisbehere, Larkin) – 3. Gudas (Leason, Henrique), 9. Mintjukov (Carlsson, Terry), 19. Henrique (Fowler, R. Strome), 22. Terry (Vaakanainen, Killorn).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 22 | Přesilová hra: 2/7 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 18



Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) – 6 zákroků, 2 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 17:23

James Reimer (DET) – 12 zákroků, 2 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 39:59

Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (ANA) – 1+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:31

Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Adam Henrique (ANA) – 1+1

2. Alex DeBrincat (DET) – 2+0

3. Troy Terry (ANA) – 1+1

PITTSBURGH PENGUINS - MINNESOTA WILD

4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Těsná výhra Penguins

Když se v jednom utkání dokáží trefit Sidney Crosby a Jevgenij Malkin, tak Penguins většinou vítězí. Nejinak tomu bylo i dneska. Celkem se tak stalo ve 104 případech ze 119. Důležité dva body pro Pittsburgh, který se potřebuje chytit.

Branky a nahrávky

8. R. Smith (Puustinen, M. Pettersson), 21. Guentzel (E. Karlsson, Crosby), 24. Malkin (Puustinen, M. Pettersson), 47. Crosby (Guentzel, Malkin) – 36. Hartman (Faber, M. Johansson), 38. Middleton (Boldy, Kaprizov), 46. Lettieri (Merrill, Da. Hunt).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 27 | Přesilová hra: 2/5 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (PIT) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00

Filip Gustavsson (MIN) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 58:18



Česká a slovenská stopa

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 06:29



Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) - 1+1

2. Valtteri Puustinen (PIT) - 0+2

3. Vinni Lettieri (MIN) - 1+0

WINNIPEG JETS - MONTREAL CANADIENS

2:3pp. (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)

Canadiens uspěli v prodloužení

Pro Winnipeg se tento zápas nevyvíjel vůbec dobře a prohrával o dva góly. Nakonec ale dokázali Jets vybojovat prodloužení, ve kterém obrat nicméně nedokončili a po gólu Barrona prohráli 2:3.

Branky a nahrávky

40. Vilardi (Morrissey, Ehlers), 53. Perfetti (Naměstnikov, Dillon) – 25. Jos. Anderson (Matheson, J. Evans), 36. Dvorak (Jos. Anderson, Gallagher), 62. J. Barron (Caufield, Suzuki).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 61:09

Jake Allen (MTL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 61:09



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:06



Tři hvězdy utkání

1. Cole Perfetti (WPG) - 1+0

2. Gabriel Vilardi (WPG) - 1+0

3. Josh Anderson (WPG) - 1+1

DALLAS STARS - SEATTLE KRAKEN

4:3pp. (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0)

Dallas to nedostal zadarmo

Seattle byl v tomto zápase hodně aktivní, svého soupeře výrazně přestřílel, nicméně si do tabulky připsal pouze jeden bod. Gól a asistenci si připsal Tomáš Tatar, jenž začal angažmá v Seattlu daleko lépe než v Coloradu.

Branky a nahrávky

2. Duchene (Seguin, Marchment), 11. J. Robertson (Pavelski, Hintz), 27. Duchene (Pavelski, Dadonov), 63. Harley (Duchene, Benn) – 21. Tatar (Beniers), 34. Beniers (Eberle, Tatar), 60. Tolvanen (Wennberg, Bjorkstrand).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 38 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Joey Daccord (SEA) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 61:30

Scott Wedgewood (DAL) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 61:05



Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (SEA) – 1+1, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 16:16



Tři hvězdy utkání

1. Matt Duchene (DAL) - 2+1

2. Scott Wedgewood (DAL) – 35 zákroků

3. Joe Pavelski (DAL) - 0+2

CALGARY FLAMES - FLORIDA PANTHERS

3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Calgary si poradilo s Panthers

Calgary dokázalo odehrát další velmi dobré utkání a bylo odměněno ziskem dvou bodů. Panthers se pořádně natrápili v útočném pásmu, když se z pětatřiceti střel prosadili pouze jednou. Skvělý výkon podal Jacob Markström.

Branky a nahrávky

9. Pospíšil (Kadri, Gilbert), 44. Backlund (Hanifin), 59. Coleman – 20. Reinhart (M. Tkachuk, Barkov).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 35 | Přesilová hra: 0/5 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00

Anthony Stolarz (FLA) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 57:24



Česká a slovenská stopa

Adam Ružička (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:20

Martin Pospíšil (CGY) – 1+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:04



Tři hvězdy utkání

1. Jacob Markström (CGY) - 34 zákroků

2. Mikael Backlund (CGY) - 1+0

3. Sam Reinhart (FLA) - 1+0

