Pittsburgh začne sezónu bez Malkina, chybět by měl i Crosby

Nová sezóna už je za rohem, což některým týmům přináší také jisté starosti. Ukázkovým příkladem jsou Tučňáci, kteří se budou muset na začátku nového ročníku obejít minimálně bez Jevgenije Malkina, a není vyloučeno, že chybět bude také kapitán Sidney Crosby. Oba centři totiž v posledních měsících podstoupili operaci.

Jevgenij Malkin zmešká minimálně první dva měsíce nové sezóny. Na vině je zranění kolene, které si ruský útočník přivodil 16. března v zápase proti Bostonu. Poté se do sestavy vrátil 3. května, avšak odehrál jen čtyři utkání, než byl opět mimo sestavu na první dvě utkání play off proti Ostrovanům. Poté do série ještě zasáhl a také si připsal bilanci 1+4, avšak po šesti zápasech se Pittsburgh s play off opět loučil v prvním kole.

Nakonec byly problémy s kolenem tak vážné, že 4. června Malkin podstoupil operaci, která mu nedovolí zasáhnout do úvodních měsíců nového ročníku, který pro Tučňáky začíná 12. října na ledě Tampy Bay Lightning.

Chybět nejspíše bude také kapitán Pittsburghu Sidney Crosby, který 8. září podstoupil operaci zápěstí. Odhadovaná doba rekonvalescence je minimálně šest týdnů. Pokud bude tato lhůta naplněna, tak to znamená, že elitní centr bude Tučňákům scházet minimálně v úvodních čtyřech utkáních.

„Všichni o tom už delší dobu víme. Bereme to tak, že se jedná o šanci pro některé kluky, aby nám ukázali, co v nich je. Jinak by možná takovou příležitost ani nedostali. Potřebujeme, aby šly výkony hráčů nahoru. Avšak už v loňské sezóně jsme viděli v týmu potenciál a potřebnou chemii, takže si myslím, že na to jsou hokejisté dobře připraveni,“ okomentoval absenci dvou elitních centrů generální manažer Penguins Ron Hextall.

Vedení Tučňáků nyní možná bude mrzet, že v jejich týmu už nadále nebude působit Jared McCann, který Jevgenije Malkina nahrazoval už v minulém ročníku také na přesilových hrách a nutno dodat, že se mu to dařilo obstojně.

Více prostoru jistě dostane velezkušený Jeff Carter, jenž v dresu Penguins v minulém ročníku předváděl skvělé výkony, které promítl také do statistických tabulek, když si včetně play off pod vedením Mikea Sullivana připsal ve dvaceti zápasech bilanci 13+3.

Dobře to také vypadá pro české útočníky Radima Zohornu a Dominika Simona, kteří by se minimálně v úvodu sezóny mohli dostat do základní sestavy Pens. První jmenovaný dokonce na začátku kempu trénoval ve formaci s Kasperim Kapanenem a Jasonem Zuckerem, což by mohlo značit, že právě na něj by mohla padnout volba v dočasném nahrazení Jevgenije Malkina. Výzva to je však obrovská.

