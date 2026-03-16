Pittsburgh zvládl další zápas, Vegas urvalo prodloužení a srovnalo stav série

28. dubna 7:25Radim Sochor
Pittsburgh absolutně nezvládl vstup do play-off a po třech zápasech prohrával 0:3. Poté však urval zápas na hřišti soupeře a dnes další doma. Vegas prohrálo zápas číslo dva a tři a dnes muselo srovnat, pokud nechtělo čelit "mečbolům" soupeře. A to se také podařilo.
Defenzivně laděné utkání nakonec skončilo nejtěsnějším možným rozdílem, Penguins doma porazili Flyers 3:2 a snížili stav série. Skóre otevřel už ve třetí minutě Söderblom, druhá třetina pak nabídla po dvou gólech na obou stranách. Třetí část už branku nenabídla, a tak se domácí mohli radovat.
Hosté měli duel skvěle rozehraný a na začátku druhé části vedli už 3:0. Mamuti však zabrali a po gólu Kellera ve 46. minutě otočili na 4:3. Golden Knights srovnali v 51. minutě druhým zásahem Howdena. Stav 4:4 platil i po šedesáti minutách. V polovině prodloužení se hráči Vegas radovali po dorážce Dorofejeva, ovšem tenhle zásah byl nakonec anulován pro předchozí ofsajd. Rozhodující moment tak přišel až 52 sekund před případnou přestávkou, kdy se trefil Shea Theodore.
Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers
3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Stav série: 2:3
Branky a nahrávky
3. E. Söderblom (Mantha, Wotherspoon), 24. Dewar (Crosby, Lizotte), 38. Letang (Crosby, Shea) – 24. Bump (Ristolainen, Cates), 36. Sanheim (Ristolainen, Konecny)
Statistika
Střely na bránu: 21 – 20 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90 %, odchytal 59:48
Daniel Vladař (PHI) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:02
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:02
Tři hvězdy utkání
1. Kris Letang (PIT) 1+0
2. Sidney Crosby (PIT) 0+2
3. Connor Dewar (PIT) 1+0
Utah Mammoth – Vegas Golden Knights
4:5pp (0:2, 2:1, 2:1 – 0:1)
Stav série: 2:2
Branky a nahrávky
29. Schmaltz (Crouse, Sergačov), 29. Cole (Durzi), 42. Carcone (Guenther, Sergačov), 46. Keller (Schmaltz, Sergačov) – 2. Dorofejev (Barbašov, Eichel), 19. Howden (Marner), 24. C. Smith (Hanifin, Sissons), 51. Howden (Hanifin, Eichel), 80. Theodore (Eichel, Howden)
Statistiky
Střely na bránu: 31 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 79:08
Carter Hart (VEG) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 79:08
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 79:08
Tomáš Hertl (VEG) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:39
Tři hvězdy utkání
1. Shea Theodore (VGK) 1+0
2. Brett Howden (VGK) 2+1
3. Clayton Keller (UTA) 1+0