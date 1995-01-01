Platová inflace i kladivo na hráče. Co znamená sága kolem Carlssona?

4. července 15:00David Zlomek
Šok z toho, že Philadelphia Flyers předložila Leu Carlssonovi z Anaheimu astronomickou nabídku na 18 milionů dolarů ročně, pomalu střídá realita. V hokejovém zákulisí se neřeší nic jiného než to, že tento krok odpálil v NHL bombu, jejíž následky kompletně přepíší pravidla při vyjednávání s mladými talenty. Renomovaný insider Elliotte Friedman ze Sportsnetu ve své analýze varuje, že po tomto dnu už v lize nezůstane kámen na kameni.
Až dosud platilo nepsané pravidlo, že generální manažeři měli u hokejistů na přelomu nováčkovského a prvního velkého kontraktu absolutní kontrolu. Hráči v pozici chráněných volných hráčů (RFA) v podstatě neměli kam utéct. S tím je teď podle Friedmana konec.
„Týmy žily v představě, že v této fázi kariéry hráče drží pevně v rukou pomyslné kladivo. To už neplatí,“ zdůrazňuje Friedman. „Hlavní heslo v lize teď zní: To, co se stalo Anaheimu, se nám nesmí stát. Pokud máte skvělé hráče, podepište je na tak dlouho, na jak to jen jde.“
Tato nová realita okamžitě staví do pozoru organizace jako Chicago s Connorem Bedardem nebo Columbus s Adamem Fantillim. Klid teď rozhodně nebude ani v San Jose kolem jedničky draftu Macklina Celebriniho. Friedman je přesvědčen, že šance, že by ho Sharks nechali do příštího léta nepodepsaného, je po této kauze menší než nulová.
Tah Flyers navíc ukazuje širší trend. Liga zažívá obměnu na majitelských i manažerských postech, platový strop roste, hodnota klubů stoupá a tlak na okamžitý úspěch je enormní. Trh s volnými hráči je přitom rok od roku slabší. Výsledkem je, že se z dříve tabuizované zbraně jménem offer sheet stává legitimní a vyhledávaný nástroj.
Pro generálního manažera Kačerů Pata Verbeeka jde o první obří ledovec, do kterého s nadějně budovaným týmem narazil. Podle Friedmanových informací nabízeli Ducks švédskému centrovi smlouvu mezi 12 až 13 miliony, přičemž nejvyšší odhady požadavků hráčské strany se pohybovaly kolem patnácti. Philadelphia ale nechtěla licitovat o drobné. Pokud chcete takového hráče získat, musíte nabídku konkurence doslova zdemolovat, a to se povedlo.
Tento krok bude mít pro ligu drtivé inflační následky. Dosavadním maximem byla loňská sedmnáctimilionová smlouva Kirilla Kaprizova, jenže ten ji podepisoval jako nechráněný hráč s plným tržním právem. Carlsson, který si v příští sezoně i s bonusy přijde na 21 milionů dolarů, nastavit nový, extrémní strop.
Ostatní mladé hvězdy a jejich agenti teď budou při jednáních ukazovat prstem na Philadelphii. Ti nejlepší budou požadovat částky nad Carlssonovou hranicí, jejich vrstevníci s podobnými čísly budou chtít totéž a ti o stupínek horší si řeknou o patnáct milionů s argumentem, že na Carlssona sice ztrácí, ale trh se posunul. Pro generální manažery je to podle Friedmana ničivá přívalová vlna, se kterou se budou muset naučit žít.