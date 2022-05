Play off má na programu další zápasy! Zvládnou Panteři a Bluesmani srovnat krok?

V noci na pátek uvidí fanoušci hned dva zápasy v rámci druhého kola bojů o Stanley Cup! Bojovat se bude na Floridě a v Coloradu. Jednozápasový polštář si vypracovala Tampa, které vycházely přesilovky. Navrch má i Colorado, které první zápas překlopilo na svou stranu až v prodloužení. První utkání dnešní noci je na programu od jedné hodiny ranní.

Na úvod čtvrteční hokejové noci je tu pikantní derby mezi floridskými celky. První zápas série nabídl pěknou otočku v podání Blesků. Od začátku zápasu byli sice lepší Panteři, a dokonce udeřili jako první. Tampa se však dostala po polovině zápasu do výhodných šancí a školila Floridu ve využívání přesilovek. Bolts se dokázali prosadit i bez Braydena Pointa, který musel předčasně opustit už sedmý zápas proti Maple Leafs. Blíže nespecifikované zranění jej nepustí na led ani do nočního utkání.

Florida ale zatím rozhodně nepanikaří, v prvním kole taky prohrála první zápas, a nakonec si s Capitals poradila bez větších komplikací. „K postupu musíte vyhrát čtyři zápasy v sérii a teď je to utkání číslo dvě,“ burcuje před zápasem kapitán Alexander Barkov. V sezoně se Florida s Tampou střetly čtyřikrát. Oba celky si připsaly po dvou výhrách a dvou prohrách. Dá se čekat, že ani průběh série nebude jednoznačný.

Druhý zápas začne v půl čtvrté ráno středoevropského času. Na západě bojují o vstupenku do konferenčního finále Colorado se St. Louis. První utkání série se natáhlo až do deváté minuty prodloužení, kdy přesně zamířil Josh Manson. Pro Blues byl velmi důležitý výkon Jordana Binningtona, který v brance doslova čaroval, vytahoval perfektní zákroky a dlouho deptal střelce Avalanche. „Držel nás neustále ve hře. Dával nám naději na úspěch,“ komentoval výkon svého spoluhráče Parayko. Výborný výkon svého gólmana však Blues v úvodní výhru nepřetavili.

Colorado je ve výborné formě, v úvodním kole vyřadilo v nejkratším možném čase Predátory z Nashvillu. V kabině Bluesmanů si moc dobře uvědomují, že pokud pustí Laviny do trháku, bude to s nimi vypadat hodně špatně. Sílu svého soupeře si však uvědomují i hráči z Colorada. „Tohle je play off, momentum se rychle přelévá z jedné strany na druhou. Blues jsou dobrý tým, tato série bude těžká,“ komentoval po prvním zápase kapitán Colorada, Gabriel Landeskog.

Druhé utkání v sérii vyhlíží s natěšením útočník Blues, David Perron. Pro něj se bude jednat o zápas číslo 100 ve vyřazovacích bojích v NHL. Stane se tak 53. aktivním hráčem, který na tuto metu dosáhne.

Program zápasů:

01:00 Florida Panthers – Tampa Bay Lightning

03:30 Colorado Avalanche – St. Louis Blues

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+