Play-off NHL je tady. Na jaké zápasy se můžete těšit na Nova Sport a Voyo?

Už známe 16 nejlepších týmů, které si to rozdají o Stanley Cup. Zápasy play-off NHL můžete tradičně sledovat na Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova Action a Voyo. V článku naleznete rozpis utkání, která budou vysílaná živě do neděle 23. dubna.

Suverénně nejlepším týmem základní části byl Boston Bruins, který v 82 zápasech získal rekordních 135 bodů. Velký podíl na tom měli čeští hokejisté David Pastrňák, David Krejčí, Pavel Zacha a Tomáš Nosek. Především rodák z Havířova zářil. Posbíral 113 kanadských bodů za 61 gólů a 52 asistencí. Jeho tým se v prvním kole play-off utká s Floridou, všechny zápasy Bostonu bude možné sledovat na stanicích Novy nebo na Voyo.

Celkově bude od úterý do pátku k vidění na Nova Sport devět zápasů. Mimo utkání Bostonu s Floridou jsou na programu také dva zápasy Caroliny Hurricanes, jejíž barvy hájí Martin Nečas, s New Yorkem Islanders. Chybět nebude ani New Jersey Devils s Vítem Vaněčkem a Ondřejem Palátem, kteří vyzvou Chytilův tým New York Rangers. Svůj prostor dostane také obhájce titulu Colorado Avalanche a Edmonton s hvězdnými Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem, kteří byli nejproduktivnějšími hráči celé základní části.

Zápasy vysílané na Nova Sport od 18. dubna do 23. dubna 2023:

18. dubna 1:05 –⁠ Carolina Hurricanes –⁠ New York Islanders (Nova Sport 2 a Voyo)

18. dubna 1:35 –⁠ Boston Bruins –⁠ Florida Panthers (Nova Sport 1 a Voyo)

18. dubna 4:05 –⁠ Edmonton Oilers –⁠ Los Angeles Kings (Nova Sport 2 a Voyo)

19. dubna 1:05 –⁠ New Jersey Devils –⁠ New York Rangers (Nova Sport 1 a Voyo)

19. dubna 4:05 –⁠ Colorado Avalanche –⁠ Seattle Kraken (Nova Sport 1 a VoVoyo)

20. dubna 1:05 –⁠ Carolina Hurricanes –⁠ New York Islanders (Nova Sport 2 a Voyo)

20. dubna 1:35 –⁠ Boston Bruins –⁠ Florida Panthers (Nova Sport 1 a Voyo)

21. dubna 1:05 –⁠ Toronto Maple Leafs –⁠ Tampa Bay Lightning (Nova Sport 1 a Voyo)

21. dubna 4:05 –⁠ Vegas Golden Knights –⁠ Winnipeg Jets (Nova Sport 2 a Voyo)

22. dubna 22:05 – Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights (Nova Sport 1 a Voyo)

22. dubna 1:05 –⁠ Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs (Nova Sport 1 a Voyo)

22. dubna 4:05 –⁠ Seattle Kraken - Colorado Avalanche (Nova Sport 1 a Voyo)

23. dubna 19:05 –⁠ New York Islanders - Carolina Hurricanes (Nova Sport 1 a Voyo)

23. dubna 21:35 – Florida Panthers - Boston Bruins (Nova Action a Voyo)

23. dubna 0:35 –⁠ Minnesota Wild - Dallas Stars (Nova Sport 1 a Voyo)

Program konferenčních čtvrtfinále play-off NHL

Východní konference:

Boston Bruins –⁠ Florida Panthers

Toronto Maple Leafs –⁠ Tampa Bay Lightning

Carolina Hurricanes –⁠ New York Islanders

New Jersey Devils –⁠ New York Rangers

Západní konference:

Vegas Golden Knights –⁠ Winnipeg Jets

Edmonton Oilers –⁠ Los Angeles Kings

Colorado Avalanche –⁠ Seattle Kraken

Dallas Stars –⁠ Minnesota Wild

Pokud rádi soutěžíte, registrujte se na nhl.com/novasport a natipujte, které týmy budou úspěšné v boji o Stanley Cup. Nejlepší účastníci budou odměněni věcnými cenami od NHL.

Ceny, které lze vyhrát: podepsané puky, podepsané fotky, dresy českých hráčů, klubové ponožky NHL, nebo kódy na Voyo, kde můžete letošní play off sledovat.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+