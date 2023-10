Plekanec kvůli zdraví ukončil kariéru: Byl by to obrovský risk

Nepředpokládaná zpráva rozvířila v sobotu ráno extraligové vody: kladenský kapitán Tomáš Plekanec z důvodu zdravotních problémů končí kariéru. Klub o tom informoval na svých webových stránkách.

„Je to pro nás velká rána. Víme, co v Plekym ztrácíme. Takového hráče není možné nahradit,“ říká sportovní manažer klubu Jiří Burger.

Čtyřicetiletý Plekanec naposledy zasáhl do zápasu 8. října. O pár dní později Rytíři ve stručnosti oznámili, že na marodce stráví minimálně měsíc.

„Doufal jsem, že pár týdnů odpočinku bude stačit, abych se mohl ještě vrátit na led a pomoci klukům do play off. To se bohužel nestane. Strašně mě to mrzí, rád bych pomohl, ale byl by to pro mě obrovský risk,“ tvrdí Plekanec.

Legendární hokejista za sebou nechal 1 001 zápasů v NHL, v zámoří se postupně vyprofiloval jako tahoun slavného Montrealu. Patnáctiletou kapitolu v Kanadě uzavřel v roce 2018 i kvůli zranění...

A nyní kvůli obdobným trablím dává hokeji sbohem nadobro. „Představoval jsem si to jinak,“ nezastírá Plekanec.

„Aspoň touto cestou se s vámi chci rozloučit, poděkovat za všechny sezony, které jsem tady mohl odehrát. Bylo to skvělé, i když jsme bohužel hráli na spodku tabulky, ale i tak jsem si to moc užil...“

„Co se Tomáše týká, je zdraví na prvním místě. My mu za vše děkujeme a přejeme všechno nejlepší do další životní etapy,“ dodává Burger pro web rytirikladno.cz.

Plekanec mateřský klub dvakrát vytáhl do extraligy, s kapitánským céčkem na hrudi patřil mezi klíčové součástky kladenského týmu. Oslňoval impozantními čísly, roky dominoval třeba na vhazování.

„Pleky, děkuju ti, že jsi nám pomohl, když jsme to nejvíce potřebovali. Obětoval ses pro Kladno, i když jsi ještě mohl hrát jinde,“ smeká majitel Jaromír Jágr.

Pro Rytíře bude nesmírně těžké jeho přínos nahradit. „Sledujeme situaci na hráčském trhu a kdyby se objevilo zajímavé jméno, budeme na to reagovat,“ avizuje manažer Burger s tím, že post kapitána zaujme nastálo Radek Smoleňák.

Kromě toho Plekanec odehrál 104 utkání v národním týmu: představil se mimo jiné na jedenácti MS, dvou olympijských hrách nebo Světovém poháru. Reprezentační kariéře zamával před pěti lety.

„Pro tým jsi byl obrovským vzorem a já se na tebe vždycky mohl spolehnout. Dávno ses mohl věnovat rodině a hokej už nehrát, ale pomáhal jsi nám, dokud ti to zdraví dovolilo. Přeju ti hlavně zdraví a štěstí,“ přidává Jágr.

