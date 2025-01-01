Po 19 letech dá Pittsburgh prostor v prvním zápase dvěma teenagerům

7. října 14:00Jakub Ťoupek
Benjamin Kindel a Harrison Brunicke. Tato jména si dobře zapamatujte, protože o nich asi letos něco málo uslyšíte. Tučňáci jsou stále na pomezí rebuildu a začátek sezóny lehce napoví, kterým směrem se nakonec vydají. Nejspíš to bude přestavba, což se projevuje i na sestavě pro první zápas.
Kyle Dubas měl ohledně svých očekávání od letošního tréninkového kempu naprosto jasno. V první řadě chtěl, aby se jejich mladší hráči tlačili vpřed. To vedlo k obtížným rozhodnutím pro vedení i trenérský štáb a Penguins měli v sobotu proti Rangers v sestavě 23 hráčů, včetně Bena Kindela a Harrisona Brunickeho.
Hlavní trenér Penguins Dan Muse pak v pondělí potvrdil, že právě Kindel a Brunicke ve středečním zápase s Rangers budou debutovat v NHL. Pittsburgh měl naposledy v úvodním zápase sestavy dva teenagery v sezóně 2006-07, kdy to byli Jordan Staal a Kris Letang.
„Je zábavné vidět, jak si ti mladí kluci vydobyli místo a mají šanci ukázat, co dokážou na této úrovni. Je to vzrušující. Vždycky je dobré mít novou krev,“ řekl Kris Letang.
Muse uvedl, že Kindel a Brunicke v přípravě využívali svých příležitostí a zaškrtávali políčka, která personál hledal. Kindel se objevil ve všech přípravných zápasech kromě jednoho, vstřelil gól a měl dvě asistence a zároveň předvedl ty stránky své hry, pro které ho Pittsburgh draftoval na celkově 11. místě.
Mezi jeho přednosti patří především herní inteligence a cit pro hru. Centr Penguins ale nezaujal jen vedení, ale i své nové spoluhráče. „Myslím, že dobře využívá svou rychlost. Hledá spoluhráče, opravdu dobře rozdává puk a tváří se, že je sebevědomý. Nezdá se, že by to na něj bylo příliš rychlé nebo něco podobného. Zatím odvedl skvělou práci,“ dodal Sidney Crosby.
Harrison Brunicke už během loňského kempu ukázal své schopnosti, jen o kousek se ale nezvládl probojovat do hlavního týmu. Letos už mu to vyšlo. Obránce narozen v Jihoafrické republice se stane teprve druhým hráčem narozeným na samotném jihu Afriky, který zasáhne do boje v nejlepší hokejové lize světa. Tím prvním byl Olaf Kölzig, který reprezentoval Německo, stejně jako Brunicke se ale narodil v Johannesburgu.
Dubas i asistent generálního manažera Penguins Jason Spezza řekli, že očekávali, že Brunicke v tréninkovém kempu udělá velký rozruch, a on to udělal. Stejně jako Kindel má Brunicke zdravou dávku sebevědomí, což je to, co se líbí Letangovi.
„Má obrovskou jistotu s pukem. Má docela dobrou sadu dovedností, ať už jde o bruslení nebo hru s pukem. Jeho sebevědomí ho samozřejmě dělá opravdu nebezpečným. Dokáže puk udržet a skvěle využívat trpělivost na kotouči. Bude vzrušující sledovat, co dokáže na této úrovni,“ prozradil na adresu mladého obránce zkušený Letang.
Oba teenageři se tak poprvé představí v ostrém debutu proti Rangers dnes v noci.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.