Po 22 letech zpátky ve finále! Tortorella svedl zázrak, z Vegas udělal cirkulárku

27. května 17:15Tomáš Zatloukal
Kdekdo už bral známého bouřliváka za trenérského důchodce. Měl ho dinosaura, pozůstatek jiné éry NHL. Jako prvotřídní šok působilo, když Golden Knights těsně před play-off oznámili, že vyhazují Bruce Cassidyho, respektovaného borce, který je ze střídačky dovedl k premiérovému Stanley Cupu, a místo něj přivádí zdánlivě zastaralého, dlouhé měsíce nezaměstnaného „Tortse“. John Tortorella se ovšem ukázal jako ten pravý. Splatil důvěru, obhájil takřka bezprecedentní tah.
Hrají pomalu.
Nevyrovnaně.
Ztratili šťávu i tvář.
Zlatí rytíři byl krátce před finišem základní části pod palbou, kritici je neštětili. Právem.
Vedení Vegas do toho řízlo... zřeklo se Cassidyho, který měl v roce 2023 nemalý podíl na historickém úspěchu. Překvapivé, ale ne úplně nepředstavitelné. Co působilo jako vystřižené ze sci-fi románu, byla následující vize: jako budíček měl zafungovat odepisovaný mazák s vadnoucí pověstí báječného motivátora.
Tortorella v minulosti ukázal, že umí zafungovat jako mávnutí kouzelného proutku. Okamžitě vzkřísit mančaft. Jenže také měl za sebou v poslední době štace, které nemohly nést nálepku ryze úspěšné.
Přesto šanci dostal. A GM Kelly McCrimmon si může mnout ruce. Už závěr základní části ukázal, že léčba Tortorellou zabírá. Golden Knights se naladili na play-off sedmi výhrami z osmi zápasů! A od té doby, až na jedno, dvě hlušší představení nezpomalili.
Výsledek? V noci na středu jim tiskli pravičkou coloradští Avs, suverénní vítězové Presidents‘ Trophy, považovaní za top kandidáta na Stanley Cup. To o Vegas se mluvilo maximálně jako o černém koni Západu.
„Narazili jsme na cirkulárku,“ použil poražený kouč Jared Bednar známý, zcela výmluvný anglický idiom. Tohle vysvětlivku nepotřebuje.
Zlatí rytíři hráli tvrdě, efektivně a nekompromisně. Dovolili nejproduktivnějšímu týmu z 82zápasového maratonu jen sedm gólů. Jistě, dvakrát nemuseli bránit Caleho Makara, Nathan MacKinnon rozhodně nebyl od rány kotoučem ze třetí partie 100% zdravý, ale stejně jde o mimořádně působivý počin.
Tortorella se po více než 8 000 dnech vrátí do finále Stanley Cupu a říká: „První tři rundy jsou pro mě vyřazovací boje. Teď přichází šance si zahrát sérii o stříbrný pohár.“
Už se nevyřazuje. Zůstane šampion. A korunní princ.
V roce 2004 dotáhli tampští Bolts, kterým ze střídačky velel „hrdličin“ hlas (tortorella je v italštině zdrobnělina odvozená právě od máchovského opeřence), svou jízdu až do opojného cíle. Ke křepčení s hokejovým grálem.
Teď chce Tortorella zažít ten magický pocit ještě jednou. „Kvůli tomuhle jsem zůstal v branži,“ nezastírá.
V čem je kouzlo jeho úspěchu? Ne, tentokrát na nikoho zprudka nenastoupil, nestal se neúprosným diktátorem. Má obří zkušenosti a umí být pragmatický. Rychle pochopil, že to nebude o drezuře zelenáčů, ale o spolupráci s vyzrálými plajery.
V čele s Jackem Eichelem a samozřejmě také obětavým kapitánem Markem Stonem.
Neslevil ze svého přístupu k hokeji – chce poctivý, bojovný výkon. Zároveň ale naslouchal vůdcům kabiny. A pečlivě hledal místo pro jednotlivé hráče, tak aby stvořil onu ozubenou bestii, co kosí protivnnky jako naivně umístěné prsty.
„Neustále se nás ptá na zpětnou vazbu. Máme dojem, že jsme v tom společně s ním, že je to společný výkon nás všech dohromady,“ popisuje Eichel. Zní to jako prozření vousatého svéráze? Jen do určité míry, Tortorella nikdy nebyl hlupákem. Jen mu nechybí temperament, který pramení z dílu jižanské krve v jeho žilách.
Nasekal kvůli tomu nejeden malér. I v právě probíhajícím play-off schytal pokutu 100 000 dolarů, byť za tím spíše byly logistické důvody než truc podnik, jak se spekulovalo.
A ano, málokdy se vyjadřoval jako pilný student nedělní školy. Pořád v tomto směru zůstává tak trochu svůj. I po čerstvém postupu došlo na „tortsoviny“...
Ale všechny úchvatným tažením přesvědčuje, že nezapomněl to zásadní – koučovat. Tenhle kumšt umí jako málokdo, ostatně mezi Američany je prvním, kdo vyhrál 500 mačů v základní části (teď už to číslo činí 777 partií). Je také dvojnásobný vítězem Jack Adams Trophy.
Otevírá se mu možnost ztvrdit svůj odkaz. Definitivně se zařadit mezi legendy. Stačí čtyři výhry.