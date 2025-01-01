NHL.cz na Facebooku

Po Connorovi je na řadě kapitán. Jets chtějí udržet Lowryho za každou cenu

10. října 10:00

David Zlomek

Jen pár dní poté, co Winnipeg podepsal hvězdného útočníka Kylea Connora na rekordní osmiletý kontrakt, se pozornost v Manitobě přesouvá k dalšímu klíčovému jménu, ke kapitánovi Adamu Lowrymu. Dvaatřicetiletý centr bude po sezoně volným hráčem a podle všeho se může těšit na výrazné zvýšení platu oproti současným 3,25 milionu dolarů ročně.

Podle Darrena Dregra z TSN jsou jednání mezi Jets a Lowryho agentem Craigem Osterem zatím v rané fázi, ale klub už stanovil jasnou prioritu: uzavřít s kapitánem novou smlouvu co nejdříve. „Je to teď hlavní úkol vedení,“ uvedl Dreger v pořadu Insider Trading.

Lowry není jen tváří kabiny, ale i klíčovou součástí systému kouče Scotta Arniela. V posledních třech sezonách drží stabilní produkci okolo 35 bodů, ale jeho skutečná hodnota spočívá jinde, a sice v univerzálnosti a spolehlivosti. Loni byl nejvytíženějším hráčem Jets v oslabení, přidal téměř 52% úspěšnost na vhazování a pravidelně zvládal defenzivní úkoly proti nejlepším útokům soupeřů.

Otázka, která nutí Jets k akci, zní, kdo by jej případně nahradil. Odpovědí totiž moc není. V současné sestavě má tým kromě Lowryho k dispozici pouze Jonathana Toewse a Vladislava Namestnikova, jenž má kontrakt ještě na jednu sezonu, ale už mu bude 33 let. Žádný z mladších hráčů v systému přitom zatím nepůsobí jako připravený nástupce.

Podle projekcí AFP Analytics by Lowry mohl podepsat dvouletou smlouvu s průměrným platem 3,9 milionu dolarů, tedy mírný nárůst oproti současnému kontraktu. Reálně se však očekává, že jeho tržní hodnota bude vyšší. Nejen kvůli rostoucímu platovému stropu, ale i kvůli tomu, jak cenní jsou dnes zkušení střední útočníci schopní plnit defenzivní roli.

