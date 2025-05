Po deváté venku bez výhry. Jets na pokraji vyřazení, šéf klubu se na to nemohl dívat

V útrobách skyboxu hostů bylo ticho. Mark Chipman, výkonný předseda představenstva Winnipegu, přecházel v chodbě před kabinou a jen letmo sledoval obrazovku na stěně, referuje TSN. Sklopený zrak, ruce v kapsách, jako by tušil, co přijde. A měl pravdu – siréna po prohře 1:3 zněla hlasitěji než obvykle. A hlavně varovně.

Na ledě to bylo jasné. Jets opět nedokázali zvítězit venku. A co víc – ani se nepřiblížili výkonu hodnému týmu, který ovládl základní část. Zatímco domácí slavil hattrick Mikaela Granlunda, v kabině hostí zavládlo napětí. Josh Morrissey v afektu udeřil do dveří. Atmosféra byla neklidná. „Je to jednoduché,“ pronesl trenér Scott Arniel. „Nesmíte prohrát ten poslední zápas.“

Winnipeg se dostal na pokraj vyřazení. Z pěti letošních zápasů na soupeřově ledě nevyhrál ani jeden, celkově táhne nelichotivou sérii devíti proher venku v play-off. Nadějí může být návrat domů, do Canada Life Centre, kde se ve čtvrtek odehraje Game 5.

Problém je jinde. Herní projev postrádá lehkost, s níž Jets sbírali body během sezony. Nejde ani tolik o šance – těch je – jako o jejich proměňování a momenty, kdy tým přestane hrát kompaktně.

„Nechybí nám snaha. Ale každá chyba nás stojí příliš moc,“ řekl útočník Nikolaj Ehlers. „Byli jsme letos venku silní, teď musíme doma zabrat a najít způsob, jak sérii vrátit zpátky do Dallasu.“

Arniel se pokusil s kartami zamíchat – Scheifele opět v elitní formaci, změny i ve druhé vlně. Nezabralo to. Po zbytečném faulu DeMela padl první gól v přesilovce a když Ehlers srovnal, Granlund vrátil vedení Dallasu bleskově zpět. Když pak zakončil přesnou ranou kombinaci s Heiskanenem, bylo jasno.

„Granny to vzal na sebe,“ pochválil ho kouč Stars Pete DeBoer. Návrat obránce Miro Heiskanena po dlouhé absenci kvůli operaci kolene navíc dodal mužstvu další impuls. „Maká jako blázen,“ uvedl gólman Jake Oettinger. „Mít zpátky takového hráče je v téhle fázi obrovská výhoda.“

Oettinger si navíc připsal 31 zásahů, včetně zákroků proti Connorovi při brejcích i šancích v přesilovkách. Na druhé straně Hellebuyck znovu nezářil. „Dávám do toho všechno,“ řekl po zápase. „Stačí jeden odraz, jedna změna směru – a všechno může být jinak.“

Jenže statistiky hovoří jasně. Na soupeřových stadionech má v play-off průměr obdržených branek 5,84 a úspěšnost zákroků pod 80 %. V základní části to přitom byl právě Winnipeg, kdo venku dominoval.

„Byly tam šance, pár dobrých pokusů. Jenže v takových zápasech je musíte proměnit,“ posteskl si Arniel. A dodal: „Musíme si teď vzít to, co funguje doma, a zúročit to. Není prostor na chyby.“

