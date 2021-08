Po draftu odchod do zámoří. Hamrla opouští Karlovy Vary

Osmnáctiletý brankář Patrik Hamrla stráví příští sezonu v kanadské juniorce – konkrétně v QMJHL. Místo za Karlovy Vary bude chytat za Rimouski Océanic.

„Bylo to v každodenním řešení," přiznává v rozhovoru pro hokejkv.cz. „Ale i kdybych zůstal, určitě by to nebyl krok zpátky."

„Do Kanady se každopádně těším hodně. Bude to pro mě velká zkušenost jak po životní, tak po sportovní stránce,“ dodává zlínský odchovanec, který v dorostu přešel právě do Karlových Varů.

Energie má nyní na soupisce čtyři gólmany: na post jedničky se opět počítá s Filipem Novotným, parťákem mu bude zkušený Vladislav Habal. Mezitím bude v Ústí nad Labem hostovat talentovaný Petr Hamalčík. Energii je k dispozici také devatenáctiletý Adam Horák.

Zpráva o Hamrlově odchodu do zámoří přichází týden poté, co uspěl na draftu do NHL – z celkové 83. pozice si ho zamluvila Carolina.

Hamrla byl na draftu nejen druhým nejlépe postaveným Čechem, ale také pátým gólmanem celkově.

Vysoký brankář v uplynulé sezoně vystřídal hned čtyři týmy: kromě áčka Karlových Varů si zachytal i za jejich juniorku, objevil se také v první lize v Sokolově a Kadani.

Nyní míří do Rimouski.

Tedy do klubu, který na začátku tisíciletí proslavil Sidney Crosby.

„Ze začátku to pro mě bude horší s řečí, protože Rimouski leží v provincii Quebec, kde se mluví převážně francouzsky. Držím se ale přísloví, že co tě nezabije, to tě posílí,“ hlásí Hamrla před svým odletem.

V pátek se rozloučil (nejen) se svými spoluhráči v Karlových Varech.

„Karlovy Vary pro mě v kariéře znamenají opravdu hodně. Nebýt Energie, tak bych třeba tak vysoko draftovaný nebyl. Juniorská soutěž byla v loňském roce pozastavená, takže jsem byl, že jsem mohl nakouknout do extraligy," zmiňuje v rozhovoru na klubovém webu.

„Poděkovat ale musím i Zlínu, kde jsem vyrostl a strávil jsem tam většinu své dosavadní kariéry. Jak Karlovy Vary, tak Zlín mi obrovsky pomohly,“ dodává.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+