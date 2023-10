Po dresech mají utrum i duhové omotávky

V minulé sezoně z toho bylo pozdvižení. Řeč je o rozhodnutích některých hráčů, kteří se nechtěli zúčastnit například rozcviček v dresu podporující LGBTQ+ menšiny. Liga následně zakázala duhové dresy s tím, že to dělá více škody než užitku. Nově si hráči ze svého vybavení mohou také vyhodit duhové omotávky na hokejky.

V červnu komisař Gary Bettman sdělil televizi Sportsnet, že již nedovolí týmům nosit speciální dresy (na podporu menšin či armády) na rozcvičky poté, co se staly příliš velkým rozptýlením. „Navrhl jsem, že by bylo vhodné, aby kluby neměly speciální dresy při rozcvičce, protože je to rozptylující a odvádí to pozornost od skutečnosti, že všechny kluby v té či oné formě pořádají večery na počest různých věcí,“ řekl tehdy Bettman.

Opatření se nyní vztahuje i na duhové omotávky na hokejky, kterými hráči vyjadřovali solidaritu s komunitami LGBTQ+.

"V letošním ročníku NHL se Pride Tape používat nebude," uvedl Jeff McLean, jeden ze zástupců firmy doručující tyto omotávky.

Portál OutSports posléze informoval, že NHL vydala zákaz používání Pride Tape nejen během rozcvičky, ale také během zápasů a dokonce i tréninků v celé lize.

Jak bylo zmíněno, tento problém se dostal do centra pozornosti v minulé sezoně, kdy sedm hráčů odmítlo nosit v rámci Pride Nights pro své kluby dresy spojené s touto akcí. Prvním hráčem, který tak učinil, se stal Ivan Provorov, a to s odvoláním na své ruské pravoslavné náboženství.

A například New York Rangers, kteří měli v plánu obléknout dresy Pride v lednu, toto rozhodnutí před svým utkáním v Madison Square Garden odvolali.

Následná kontroverze vedla k původní změně pravidel NHL ohledně takovýchto dresů. Podle ESPN však byla liga nucena upřesnit, co je a co není povoleno, poté, co několik týmů vyjádřilo znepokojení nad restriktivní povahou tohoto omezení.

V červnu vyjádřily superhvězdy NHL Connor McDavid a Steven Stamkos své znepokojení nad novou omezující politikou ligy týkající se speciálních zahřívacích dresů. "Rozhodně nemohu mluvit za všechny organizace," řekl McDavid na předávání Cen NHL. "Vím, že v Edmontonu jsme byli jedním z prvních týmů, který používal duhovou omotávku. Jsme pevně přesvědčeni, že hokej je pro všechny."

