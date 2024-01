Po Drysdaleovi i Zegras? Ze zámoří jdou signály o jeho odchodu

Výměna Jamieho Drysdalea z Anaheimu do Philadelphie způsobila obří poprask. Jak by také ne, vyměněni byli dva elitní mladíci, to se často nestává. Nicméně úplně v klidu prý nemůže být ani hvězdný Trevor Zegras.

Philadelphia Flyers šokovala hokejový svět, když se v pondělí zbavila Cuttera Gauthiera a poslala ho do Orange County výměnou za Drysdalea a volbu ve druhém kole draftu.

Byl to právě Zegras, kdo nedávno prohlásil, že s Drysdalem dělají všechno společně, včetně například toho, když se v této sezoně zotavovali z dvojitých zranění v dolní části těla.

Mohl by tedy Zegras následovat Drysdalea?

Když se podíváte na základnu prospektů, kterou generální manažer Pat Verbeek dal dohromady, jsou dveře pro Zegrase otevřené. Ducks mají nyní vepředu vedle Troye Terryho Lea Carlssona, Gauthiera, Masona McTavishe, navíc i Pavla Minťukova a Lukáše Dostála a řadu dalších jmen na cestě.

Frank Seravalli z portálu Daily Faceoff píše, že jeho zdroje hovoří o tom, že Verbeek v různých rozhovorech a jednáních během sezony Zegrasovo jméno zmínil, byl tedy konkrétní. Není ale jasné, jak daleko (pokud vůbec) tyto rozhovory pokročily.

Na jednu stranu je to trochu překvapivé. Zegras je snad nejvýraznější mladý hráč, jeho pokusy o lakrosové góly zaujaly všechny a mladí hokejisté to zkouší také. Mezi svými vrstevníky a mladšími fanoušky je velmi populární, do značné míry je tváří klubu a do svých 21 let v týmu bez větších opor nasbíral dvě šedesátibodové sezony.

Na druhou stranu se zdá, že Zegras se nehodí do stylu hry, který si Verbeek pro Ducks představuje. To se jasně ukázalo, když Ducks uzemnili Zegrase tvrdým vyjednáváním o smlouvě, které vyústilo v tříletý překlenovací kontrakt a vynechání tréninkového kempu.

Výsledkem byl brutální začátek ročníku pro Zegrase, který oplývá kreativitou jako málokterý hráč, jenž v lize hraje.

Nad spekulací by možná mnozí mávli rukou, nicméně z Verbeeka se stává tvrdý šéf, který diktuje tempo hry. A navíc, výměnu Drysdalea také nikdo nečekal. Stát se může cokoliv.

Share on Google+