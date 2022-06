Po jednadvaceti letech opět šampionem. Joe Sakic vyhrál Stanley Cup jako hráč i GM

Pouze dvě jména (Milt Schmidt a Serge Savard) dokázala v minulosti v jedné organizaci vyhrát nejdříve v roli hráče a později generálního manažera. Joe Sakic se nyní stal třetím borcem do party.

Dvakrát byl přímo na ledě, když Colorado vyhrálo Stanley Cup. Nyní si pro něho došel v obleku. Legenda Avalanche Joe Sakic je teprve třetím mužem, který zvládl vyhrát nejcennější trofej v NHL jako hráč i generální manažer ve stejné organizaci. Po osmi letech od zvolení do funkce pomohl ze zbídačeného týmu udělat šampiony.

Původně se mu při tom na vedoucí pozici moc nechtělo. „Nebyl jsem si jistý, ale nyní jsem velmi rád, že jsem se tak rozhodl,“ odpovídal Sakic na dotazy novinářů. „Dostanete se do toho, pracujete se skvělými lidmi a učíte se. Pořád se snažíte se učit a být lepší. Máme úzký tým v provozním oddělení. Je velká zábava pracovat každý den s lidmi tam a vidět je a ostatní s takovou odměnou, to je pro mě všechno. Dělá to všechno jedinečné.“

Sakic se musel během osmi let ve funkci potýkat s mnoha problémy. Tým nejen že nebyl v play-off, v sezóně 2016/2017 skončil dokonce poslední. Mnozí Colorado odepsali, pak ale draftovali Calea Makara, Bowena Byrama a věci se začaly otáčet. „Vždy se snažíte vyhrávat, ale někdy si musíte projít těžkým obdobím, abyste získali takové hráče. Vyplatilo se nám to.“

A že je mužem na správném místě, to o něm tvrdí i služebně nejstarší hráč týmu, obránce Erik Johnson. „Byl klidný, super a vydržel s námi. Když jsme v sezóně 2016/2017 skončili poslední, Gabe (Landeskog) a já jsme za ním přišli a řekli mu, že chceme být součástí řešení. On odpověděl, že nemůže nic slíbit, ale vydržel s námi a zvládli jsme to. A všechno se vyplatilo. Zaslouží si hodně uznání. Postavil vítěze.

Jako hráč Sakic zvedl pohár nad hlavu v letech 1996 a 2001. V prvním roce získal navíc Conn Smythe trofej, v tom druhém pak rovnou bral dvě (Hart Trophy a Ted Lindsay Award). Do Colorada přišel z dnes již neexistujícího týmu Quebec Nordies v roce 1995 a vydržel zde až do konce kariéry v roce 2009. Celkem odehrál 1 378 zápasů a zaznamenal 1 641 bodů (625+1 016). V noci ale Sakic chtěl být raději zase hráčem.

„Jako hráč se staráte jen o to, abyste se připravili na zápas a snažíte se pomoct týmu. Když musíte sedět na tribuně a sledovat posledních pět minut z ní, srdce pravděpodobně bylo rychleji než když jsem býval hráč. Můžu vám říct, že provozní oddělení bylo pravděpodobně více vystresované než trenérský tým a hráči. Nemáme žádnou moc, jen to sledujeme. Snažíme se pomáhat jakkoliv můžeme, ale jsou to oni, kteří nastupují. Pátý zápas nebyl náš nejlepší, ale byl velmi zábavný. Tahle série je úžasný hokej, nahoru dolu a zábavný, pokud jste fanoušek hry. Včera a dnes ráno jsme se připravili a ničeho se nebáli. Celý rok se jim dařilo nepřemýšlet nad tím, co se stalo večer předtím. Byla to sebevědomá skupina, která věřila tomu, jak hraje a jak hrát tak, aby porazila kohokoliv.“

Sakic nezapomněl ani uznat kvality soupeře. Tampě se prohrou rozplynul sen stát se po Islanders druhým týmem v historii, který vyhrál Stanley Cup třikrát v řadě. „Obrovský respekt pro Tampu. Snažili se o hattrick, to je velmi náročné dokázat. Bylo to těžké udělat dříve, natož v současné době. Chtěli jsme porazit (generálního manažera) Juliena BriseBoise a celou organizaci. Každý chce být šampion. Mít příležitost porazit současné dvojnásobné šampiony, to bylo ještě víc speciální. Je to skvělá organizace a velmi dobrý tým.“

