Po Kaneovi skončil také Toews. Rozpad Blackhawks je dokonán

Vědělo se to nějaký čas dopředu. Zdravotní problémy nedovolují Jonathanu Toewsovi plnou zátěž. Necelých 35 let asi není věk, kdy špičkový profesionální hokejista běžně končí, někdy to ale prostě nejde. Je fér si to přiznat a tělo víc netrápit. A taky nezatěžovat rozpočet.

Toewsovi tímto končí smlouva a novou už uzavírat nebude.

Když zohledníme fakt, že nedávno opustil kabinu Jestřábů Patrick Kane, který už válí na Brodwayi, je to definitivní konec jedné éry. Toews se rozloučil utkáním s Philadelphií a bylo to emotivní.

„Krásná památka. Jak už jsem řekl, všechny ty oběti stály za to. Není nic lepšího než prožít něco takového se svými spoluhráči,“ slzel dosluhující kapitán.

Že jeho tým prohrál, asi nebylo podstatné. Na porážky jsou v Chicagu zvyklí. Toews se aspoň rozloučil gólem. Patnáctým v sezóně. 31 bodů v 53 zápasech znamená jeho nejslabší ročník. V Chicagu strávil celou profesionální kariéru. Patnáct sezón, z toho čtrnáct s céčkem na hrudi! Víc než 1000 zápasů v základní části, 137 v play off, tři Stanley Cupy.

„K Blackhawks necítím nic než lásku a vděčnost,“ dodal.

Kapela The Cure vydala v roce 1989 svou nejprodávanější desku „Disintegration“. Složité slovo znamená cosi jako vnitřní rozklad. Nyní se objevuje v titulku Chicago Sun Times. Konec Jonathana Toewse „dokonává pomalý rozklad mužstva“.

Začíná se znovu, to víme. Noviny nazývají hokejové Chicago „městem duchů“. Generální manažer Kyle Davidson si nepřeje zbytečný sentiment. Žádné velké vzpomínání na staré dobré časy. „Nevím, jestli nám to do budoucna přinese cokoli dobrého,“ řekl nedávno.

Když nebudeme počítat předkolo 2020, nevyhrálo Chicago sérii play off osm let. Skutečně, poslední úspěch je finálová série 2015 proti Lightning. Pak pár prohraných prvních kol nebo úplných absencí. Konec hvězd, vynucený odchod Stana Bowmana za starý škraloup, výprodej mnohdy i velmi perspektivních hráčů. Taková je realita.

Taky Toews se musel naučit polykat hořkost porážek. Od roku 2017 prohrálo Chicago 139 z 349 zápasů, k nimž v tradičním dresu nastoupil. S tím už nic nenadělá.

Nejpodstatnější teď je, aby vyhrál souboj s vlastním tělem. Chronická únava, se kterou dlouhodobě bojuje, musí být zatraceně nepříjemná věc. Nyní má veškerý prostor i čas se zotavit.

