Po nadšení vystřízlivění. Ducks hodlají prodávat

Na podzim to byl šok. Anaheim se prezentoval výbornými výkony a kolem týmu, v němž vynikala spousta výborných mladíků, bylo pořádně rušno. Vždyť Kačeři jednu dobu vedli celou ligu! Nadšení ale vyprchalo a šance na play off začínají upadat do teoretické roviny. Nový management tak plánuje výprodej.

Nebude to výprodej v tom pravém slova smyslu, kdy týmy na posledních místech prodávají každého hráče.

Anaheim plánuje pustit pouze ty, kterým by v létě skončila smlouva. Jinými slovy by odešli bez náhrady.

„Do uzávěrky chceme jít s tím, že stále budeme bojovat o play off. Na druhou stranu mi nikdo nezaručí, že případní volní hráči se mi vrátí zpátky,“ vysvětloval generální manažer Anaheimu Pat Verbeek, který do své funkce naskočil teprve před pár týdny.

„Budu se je snažit podepsat. Pokud se mi to nepovede, přijde výměna. Nemůžu si dovolit nechat je jít zadarmo,“ dodal ještě.

Řeč je především o Rickardu Rakellovi, Hampusu Lindholmovi a Joshovi Mansonovi.

Dle informací novináře Pierra LeBruna se Verbeek spojil s agenty Lindholma na téma nové smlouvy před několika dny. Jestli se obě strany dohodnou, zůstává ve hvězdách.

„Stanovili jsme si plán. Ten se týká jak doby vedoucí k uzávěrce, tak po ní,“ dodal Verbeek.

Kromě toho musí mít v paměti i to, že v dohledné době budou chtít velké kontrakty mladé hvězdy jako Troy Terry, Trevor Zegras a Jamie Drysdale. Všichni tři budou o nové smlouvě jednat za rok.

„Nebojte, máme to v hlavách. Už na tom pracujeme,“ ujistil ještě fanoušky Kačerů.

Ti jistě slyší podobná slova. Ducks mají totiž skvěle našlápnuto k tomu, aby v následujících letech patřili k ligové špičce.

V brance totiž pořád stojí hvězdný John Gibson, v obraně roste Jamie Drysdale, ke kterému se třeba podpisem smlouvy přidá Hampus Lindholm, v útoku pak budí strach Terry, Zegras či Comtois. A to ještě nezmiňujeme posily, které mohou přijít z trhu volných hráčů.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+