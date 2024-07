Po poháru smlouva od Toronta! Na věk nehledím, říká Oliver Ekman-Larsson

Oliver Ekman-Larsson koncem tohoto měsíce oslaví 33. narozeniny. Do tisíce zápasů v NHL mu jich chybí jen osmnáct. A začátkem července podepsal čtyřletou smlouvu s Maple Leafs, tudíž tuhle metu téměř jistě pokoří. Jak daleko ji posune?

"Chci hrát, dokud nebudu úplně starý a neodnesou mě z ledu, takže to pro mě hodně znamená," řekl švédský obránce v rozhovoru se zámořskými médii. "Chci se prosadit. Na věk se opravdu nedívám. Abych byl upřímný, cítím se mnohem lépe než v pětadvaceti."

S tím, jak se hra zrychluje, Ekman-Larsson v posledních letech upravil svůj letní trénink, aby byl lehčí na nohou a tím pádem rychlejší na ledě.

"Troufám si říct, že stále dobře bruslím," dodal. "Vím, že pohyb s pukem mi stále jde. Rád vyvážím puk, jde mi to, tím tady chci pomoct."

Na otázku ohledně délky Ekman-Larssonovy smlouvy, která má průměrnou roční hodnotu 3,5 milionu dolarů, Brad Treliving, GM Maple Leafs, odpověděl, že právě tolik bylo potřeba k podpisu vítěze Stanley Cupu.

Poté, co Ekman-Larsson loni v létě podepsal roční smlouvu s Floridou, vyprodukoval v 80 zápasech 32 bodů. Lepší sezona přišla poté, co byl vyplacen Vancouverem právě v polovině osmileté smlouvy, kterou původně podepsal s Arizonou. "Byl jsem vyhozen, ale nebyl moment, kdybych v sebe a své schopnosti nevěřil," řekl.

I proto, že se dal dohromady zdravotně. V této sezoně pak byl na jihu Floridy více než na výši. Aaron Ekblad a Brandon Montour se zotavovali po operacích, a tak Ekman-Larsson odehrál na začátku ročníku velké množství minut. Velký tlak tedy překonal, další ho čeká v Torontu.

"Když jsem hrál jinde, rád jsem sem jezdil," usmál se. "Je tu vášnivá fanouškovská základna, které na týmu hodně záleží, takže jsem z toho nadšený. Přesně to chcete. To je důvod, proč hrajete.“

A kde ho čekat? Treliving uvedl, že OEL je schopen hrát na obou stranách obrany a v obou speciálních týmech.

"Opravdu všechno, co budou potřebovat," odpověděl Ekman-Larsson na otázku, co bude hrát. "Chci být jen nejlepší verzí sebe sama a cítím, že to v Torontu dokážu."

