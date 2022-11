Po skromné úterní noci chystá NHL bohatou nabídku devíti duelů

Kolotoč nejprestižnější hokejové ligy světa se znovu roztáčí na plné obrátky. Na programu je hned devět bitev, z nichž už pět startuje v 1:00. Do známého prostředí se znovu podívá Tomáš Tatar, Pittsburgh uvidí souboj generací mezi Sidney Crosbym a Austonem Matthewsem, John Tortorella se podruhé postaví proti svým a Vegas se pokusí o reparát.

První pětice bitev startuje již v 1:00 a odstartuje ji souboj trápících se Sabres s Canucks. Šavle se po optimistickém začátku opět jako v minulých ročnících propadají tabulkou a potřebují klesající tendenci zastavit. U Canucks stále zůstává i přes neuspokojivé výkony vše při starém a Bruce Boudreau stále šéfuje lavičce. Jeden z těchto celků si však malou náplast v podobě výhry připíše. Stále to však bude malá záplata na velký pytel.

Panteři přivítají Ovečkinovo Capitals. Florida potřebuje ustálit své výkony, které připomínají sinusoidu a při pohledu na jmény nabitou soupisku jsou výsledky zatím nepříliš uspokojivé. Capitals také nepředvádí výkony, za něž by je fanoušci nosili na rukou. Jádro týmu pomalu, ale jistě stárne a už se to začíná podepisovat na kvalitě hry. V Metropolitní divizi, kde navíc železnou rukou vládnou Ďáblové, to bude pro družinu ruského bohatýra velmi těžké.

Do Bell Centre se vrátí slovenský kanonýr Tomáš Tatar, který prostředí jedné z nejhlučnějších hal NHL moc dobře zná. Montreal bude útočit na třetí výhru v řadě, ale na natažení šňůry výher proti sobě asi nebude mít adekvátního soupeře, protože New Jersey naposledy padlo pětadvacátého října a to už je hodně daleká sportovní minulost. Hokejem proslulé město se však může těšit na případný návrat jedničky draftu Juraje Slafkovského, kterému vypršel disciplinární trest.

Generační souboj nabídne PPG Paints Arena. Na led Tučňáků vedených legendárním generačním talentem draftu 2005 zavítá Toronto, v jehož řadách by neměl chybět Auston Matthews. Pittsburgh zažehnal nepříjemné období sedmi proher v řadě vítězstvím nad Capitals a právě Maple Leafs. Ti tak mají svému soupeři co vracet. Trenér Sheldon Keefe navíc potřebuje konečně ustálit velmi nevyrovnané výkony svého celku, které se střídají jako aprílové počasí.

V programu je také střetnutí Blesků se Stars. Za Dallas v minulém zápase zapsal premiérovou trefu v NHL Matěj Blümel, který kličkou obelstil gólmana Letců z Philadelphie. Nyní na spoluhráče českého šikuly čeká stále se hledající Tampa. Celek ze slunné Floridy se samozřejmě drží na postupových pozicích a produktivita hvězd rozhodně nepokulhává, ale čekala se vzhledem ke kvalitě kádru větší dominance. Hvězdy naopak po dvou prohrách konečně zabraly a nadále soupeří s Jets o čelo Centrální divize.

Pětici zápasů se startovním časem 1:00 uzavře souboj zraněními zdecimovaných mužstev. Blue Jackets opět uvidí svého bývalého kouče, který sebou přiveze své nové svěřence z Philadelphie. Modrokabátníci zatím bojují s tím nejčernějším scénářem. Nejenže se jim herně nedaří, ale zranění neuvěřitelným způsobem kosí největší hvězdy. Zach Werenski už si v letošní sezoně nezahraje a Patrik Laine bude zřejmě znovu chybět delší dobu. K dispozici nejsou také obránci Nick Blankenburg a Adam Boqvist. Mimo sestavu je i Jakub Voráček, či Justin Danforth. Možná by bylo rychlejší vyjmenovat zdravé hráče. Každopádně v kabině týmu z Ohia nastala apokalypsa. Flyers jsou na tom obdobně. Chybí Cam Atkinson, Ryan Ellis nebo James van Riemsdyk.

Ve 2:00 na sebe narazí Predators s Wild. Oba sokové by si vývoj sezony rozhodně dokázali představit lépe. Nashville se snaží, co mu síly stačí, aby nahnal bodovou ztrátu z nevydařeného října, ale konkurence je vysoká. Jádro týmu navíc stárne a už to není, co to bývalo. Divočáci na dálku kromě své divize musí hlídat i tu Pacifickou, která pro sebe v současné chvíli uzmula pět postupových míst, na což samozřejmě družina Kirilla Kaprizova doplácí.

Ráno ukončí dvě klání, jejichž úvodní buly padne ve 4:00. Kačeři uzavírají tabulku Západní konference a mají nejvyšší počet inkasovaných branek. Přestavba probíhající u Ducks je tedy více než patrná a fanoušci chodí sledovat především rostoucí hvězdu Trevora Zegrase nebo Masona McTavishe. Proti Anaheimu naskočí Detroit, který už má nejtěžší část výměny generací v týmu za sebou a přichází čas, kdy by měla dlouhá práce konečně nést ovoce.

Poslední bitvou bude střetnutí Žraloků s Vegas. Golden Knights budou chtít zapomenout na klopýtnutí s Blues a vrátit se na vítěznou vlnu. Tým kolem Jacka Eichela stále neohroženě vede celou Západní konferenci a hraje v obrovské pohodě. San Jose naopak, jako každý rok, hledá cestu, která by mu pomohla z útrap. Tým se snaží bojovat o divokou kartu, ale špatný listopadový start a silná Pacifická divize jsou zdá se nad síly Hertlovy party.

Share on Google+