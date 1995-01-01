Po Slafkovském a Demidovovi se našlo další jméno, které se v Montrealu učí

10. listopadu 14:30David Zlomek
Ivan Demidov už je nová hvězda Montrealu. Jenže zatímco očekávaný ruský talent potvrzuje, proč se o něm mluví jako o jednom z nejnadanějších nováčků NHL, jeho spoluhráč z druhé lajny jde ještě dál.
Dvaadvacetiletý Oliver Kapanen vede mezi nováčky v gólech, po 15 zápasech jich má už šest, k tomu čtyři asistence. V sobotním duelu proti Utahu přidal branku a přihrávku a Canadiens i díky němu rozdrtili soupeře 6:2.
„Je skvělý hráč. Upřímně mě to ani nepřekvapuje,“ řekl jeho centr Alex Newhook, který s Kapanenem a Demidovem tvoří druhý útok. „Ví přesně, kam se má postavit, a umí z těch pozic skórovat. Dělá přesně to, co od něj potřebujeme.“
Trenér Martin St. Louis chválí hlavně jeho hokejové myšlení a zodpovědnost směrem dozadu. „Hraje velmi chytře, nehoní se jen za body,“ vysvětlil kouč. „Kapanen hraje podle toho, co si hra žádá. A když máte takové nástroje jako on, odměna dřív nebo později přijde. To, co dělá dopředu, není na úkor obrany, a to je pro nás klíčové.“
Loni měl Kapanen v NHL jen dvě asistence v osmnácti zápasech a většinu sezony strávil ve švédské lize, kde zaznamenal 35 bodů v 36 duelech. Teď se zdá, že NHL mu začíná sedět mnohem víc. „Ano i ne,“ usmál se při otázce, zda čekal takový start. „Momentálně to prostě padá. Když dostanu šanci, proměním ji. Pomáhá i to, že hraju s dobrými spoluhráči, ti mě často najdou.“
Druhá formace Canadiens je momentálně jedním z motorů týmu. Trio Kapanen - Newhook - Demidov nasbíralo dohromady už 35 bodů a 16 gólů, tedy téměř tolik, kolik elitní řada s Caufieldem, Suzukim a Slafkovským.
