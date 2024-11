Po stopách Gretzkyho! McDavid dosáhl magické hranice 1 000 bodů

Connor McDavid, kapitán Edmontonu Oilers, znovu potvrdil své místo mezi největšími legendami NHL. Ve čtvrtečním zápase proti Nashvillu nejen zapsal svůj jubilejní 1 000. bod v kariéře, ale zároveň přihrál na vítězný gól Darnellu Nurseovi v prodloužení, díky čemuž Oilers zvítězili 3:2. Historický zápis a k tomu přínos pro tým. Tohle k němu prostě sedí.

Historický okamžik přišel v čase 2:44 druhé třetiny, kdy se při hře ve čtyřech dostal McDavid do přečíslení 2 na 1. Leon Draisaitl, jeho dlouholetý parťák, mu přesně nahrál a McDavid jedním rychlým pohybem poslal puk za brankáře Scotta Wedgewooda.

Šlo o jeho šestý gól v sezóně, který zároveň znamenal dosažení 1 000 bodů. McDavid to zvládl během pouhých 659 zápasů, což z něj činí čtvrtého nejrychlejšího hráče v historii NHL. Před ním jsou pouze legendy Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Mike Bossy.

Spoluhráči i fanoušci oslavovali tento moment s velkým nadšením. „Je to něco výjimečného, legendární moment,“ prohlásil Draisaitl, který byl u 446 McDavidových bodů. „Sledovat jeho růst od jeho osmnácti let, kdy jsme se poprvé potkali, je úžasné. Jsem na něj hrdý a přeji mu jen to nejlepší.“

Samotný McDavid byl viditelně dojatý: „Reakce spoluhráčů a fanoušků pro mě znamenají víc než samotné číslo. Tyhle momenty vás donutí zastavit se a ohlédnout zpět. Bylo to skvělých deset let a doufám, že nás čeká dalších deset.“

McDavidův úspěch získává ještě větší význam při pohledu na srovnání s dalšími hvězdami. Dosáhl této mety o 98 zápasů dříve než Sidney Crosby a o více než 400 zápasů rychleji než poslední hráč, který překonal 1 000 bodů – John Tavares. Z hranice 900 bodů se navíc na 1 000 dostal během pouhých 58 utkání.

Otázka, zda může McDavid jednou dosáhnout i na 2 000 bodů, se tak nabízí téměř automaticky. „Pokud to má někdo dokázat, je to právě on,“ prohlásil Draisaitl. „Nikdy bych na Connora nesázel proti.“

Connor McDavid se díky svým výkonům a rychlosti, s jakou překonává milníky, zařadil mezi nejzářivější hvězdy historie NHL. Ve svých 27 letech má před sebou ještě spoustu času na překonání dalších rekordů a upevnění své pozice mezi nesmrtelnými.

Mimochodem, McDavid dosáhl magického milníku jako 99. hráč v historii NHL, což rozhodně není náhoda. Symbolické spojení s legendárním číslem 99 Waynea Gretzkyho, největší ikony v dějinách hokeje, jen podtrhuje McDavidovu cestu k nesmrtelnosti.

