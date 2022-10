Po výstavní trefě a životní sezoně farmářem! Milano se chce probít za Ovečkinem

Loni v prosinci byl na vrcholu blaha. Po lakrosové přihrávce od Trevora Zegrase uklidil puk ze vzduchu do sítě, ta souhra obletěla hokejový svět! Sezona 2021/22 byla pro Sonnyho Milana vůbec skvělá, vytvořil si osobní maximum v asistencích (20) i bodech (34), vyrovnal si to v gólech (14). Jeho hra snesla přísné měřítko i podle analytických údajů. Stejně je teď ale rád, že podepsal alespoň za ligové minimum s Washingtonem. Capitals s ním počítají do AHL.

Když se po prvotní nákupní horečce mluvilo začátkem července o nejlepších hráčích, co zbývají na trhu, jeho jméno padalo často.

Milano ale nikde nepodepsal ani do začátku přípravných kempů a ani do startu ostré sezony.

Místo toho byl rád za zkoušku v Calgary, jenže Flames brzy zjistili, že statistiky jsou jako bikiny. Napoví mnohé, ale neukážou všechno. A s Milanem, náramně šikovným frajerem, co byl v roce 2016 tažený Modrokabátníky z Columbusu v první rundě, se rozloučili.

Šestadvacetiletý Američan tak vyhlížel další šanci.

Dostal ji, od Washingtonu. Generální manažer Brian MacLellan je známý tím, že hledá každičkou cestu, jak vylepšit a rozšířit kádr Caps. Rád zvyšuje konkurenční prostředí, klidně i na farmě. A s Milanem přesně tohle udělal.

Bronzového medailistu z MS 2018 umístil MacLellan okamžitě po podpisu ročního kontraktu na 750 000 dolarů na listinu nechráněných hráčů. Může o něj vzápětí přijít. Pokud k tomu nedojde, pomaže Milano o patro níž, k farmářským Bears.

Je to skutečně pozoruhodný sešup, jaký Milano po nejlepší sezoně v kariéře zažívá.

V tuhle chvíli se zdá, že slavný gól do klece buffalských Sabres v dohledné době ničím nepřekoná. Že bude rád, pokud se časem vůbec prokouše do kabiny, kde velí Alexandr Ovečkin.

Říkáte si, čím to je?

Milano nikdy nedokázal naplnit svůj potenciál, a byť má za sebou dosud nejpovedenější sezonu, ani v té se nevyhnul svým tradičním bolístkám. Omračujícím výkyvům formy, laxnímu bránění, večerům, kdy byl neviditelný.

Vždyť 29 ze svých 34 bodů stihl během prvních 39 mačů. Tou dobou připomínal elitního forvarda. Jenže v dalších 27 startech zvládl už jen pětibodový příspěvek, čímž citelně srazil hodnotu svých akcií.

Co na tom, že když se tato období, co se od sebe lišila snad ještě markantněji než den a noc, na papíře zprůměrovala, vypadala dobře. Milano má zkrátka problémy s vyrovnaností výkonů a nikdy nevíte, jakou verzi vlasáče s italskými kořeny dostanete.

To je důvod, proč jeho zkouška v Kanadě dopadla neslavně. A také příčina, proč nejspíš vystřídá NHL za AHL.

Share on Google+