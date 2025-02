Po zranění ho odepsali, teď chce všem zavřít ústa! Doughty jde za svým

Drew Doughty se znovu ocitl v dresu kanadské reprezentace, ačkoliv ho mnozí experti před turnajem 4 Nations Face-Off vůbec neřadili mezi favority na nominaci. Hvězdný obránce Los Angeles Kings však dostal šanci jako náhradník za zraněného Alexe Pietrangela a rozhodně si nemyslí, že by to byla jen laskavost ze strany vedení.

„Vím, co vidím. A vím, že spousta lidí si myslí, že bych tu být neměl. Ale pořád to v sobě mám,“ prohlásil Doughty s typickým odhodláním. „Chci hrát velké zápasy. Chci být ve finále Stanley Cupu. A myslím, že tenhle turnaj je skvělá příležitost ukázat, že mě ještě nemůžete odepsat.“

Doughtyho cesta zpět do elitního hokeje ale nebyla jednoduchá. Během přípravy na sezonu si zlomil kotník a ve chvíli, kdy ležel na ledě se zkřiveným obličejem bolestí, mu hlavou bleskla jediná myšlenka – právě přišel o šanci reprezentovat Kanadu. Lékaři ho nejdřív uklidňovali, že půjde o šestitýdenní rekonvalescenci, ale následná podrobnější vyšetření odhalila komplikovanější zlomeninu a čtyřměsíční pauzu.

„Nebudu lhát, byla to hrůza. Každý den děláte totéž. Makáte, bruslíte sám, žádné zápasy, žádné emoce. Už mě to strašně štvalo,“ přiznal Doughty. „Nejdřív to šlo, děti mě zabavily, ale pak se to začalo táhnout. Když už jsem se cítil připravený, tým mě stále držel mimo sestavu. Tehdy jsem měl fakt těžké chvíle.“

Jeho jméno se na seznam hráčů pro 4 Nations neobjevilo hned v prosinci, ale když se uvolnilo místo, vedení Kanady neváhalo. Proč? Odpověď má generální manažer Don Sweeney: „Vyhrál na každé úrovni. Je to lídr, má zkušenosti a přinese do týmu klid i energii.“

Doughty má za sebou zlato z mistrovství světa juniorů, triumf na Světovém poháru, dvě olympijské zlaté medaile a dvě vítězství ve Stanley Cupu. V roce 2010 byl nejmladším členem kanadského olympijského týmu a dlouho váhal, jestli si může dovolit hrát svůj typický sebevědomý hokej. Až mu Steve Yzerman osobně řekl, že ho do týmu nevzal proto, aby si jen přihrával s veterány, ale aby hrál jako Drew Doughty.

Od té doby se na velké scéně nikdy nebál a teď, když ho někteří považují za přebytečného veterána, má stejnou motivaci. Chce dokázat, že rozhodnutí vzít ho do týmu bylo správné – a že stále patří mezi elitu.

