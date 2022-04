Už je to nějaký pátek, co Marián Hossa ukončil aktivní kariéru. Slovenský útočník, respektive jeho smlouva, byla kvůli situaci pod platovým stropem vyměněna před čtyřmi lety do Arizony. Ve čtvrtek však Hossa opět podepíše s Chicagem. Díky smlouvě na jeden den mu bude umožněno ukončit kariéru jako člen Jestřábů.

Tato událost je v plánu v noci na pátek, kdy Blackhawks na domácím ledě přivítají Seattle. O velkou slávu před zápasem však nepůjde. K tomuto účelu byla na listopad naplánována speciální noc, která byla nakonec odložena. Nové datum se ještě neví.

Hossa byl neoddělitelnou součástí úspěšné generace Chicaga, vždyť s klubem z Windy City vyhrál tři Stanley Cupy. Od listopadu je také členem Síně slávy.

„Město Chicago i organizace Blackhawks mají v mém srdci speciální místo. Podpis dlouholeté smlouvy v roce 2009 bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy udělal,“ řekl Hossa.

V onom roce podepsal Hossa smlouvu na dvanáct let, kterou však, jak bylo zmíněno výše, neodehrál celou. Po sezoně 2016/17 byl totiž nucen ukončit kariéru, a to kvůli kožní chorobě. Následně byla jeho smlouva poslána do Arizony.

V NHL hrál kromě Chicaga i v Ottawě, Atlantě, Pittsburghu a Detroitu. 1 309 odehraných zápasů a 1 134 získaných kanadských bodů je jenom další z úctyhodných počinů, kterých Hossa v kariéře dosáhnul.

„Tím, že oficiálně ukončím kariéru jako člen Blackhawks, se mi splní sen. Nijak jinak jsem si to nedokázal představit,“ dodal ještě.

Co říct měl i Danny Wirtz, současný prezident organizace: „Za mě nejlepší podpis z trhu volných hráčů v celé historii sportu Chicaga. Na ledě i mimo něj zanechal na spoluhráčích a celém týmu obří stopu. Kariéru musí skončit jako Jestřáb.“

