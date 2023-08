Pocta pro Kulicha! Podle médií je nejlepším mladíkem nehrajícím v NHL

Skvělá sezona Jiřího Kulicha na farmě Buffala byla hojně oceňována nejen v Česku, ale také v zámoří. A to i nyní, tedy maličko zpětně. Kulich byl totiž zařazen do výběru nejlepším pěti mladíků, kteří se ještě neobjevili v NHL.

Jiří Kulich byl vybrán před rokem v prvním kole draftu Buffalem a podle portálu The Athletic, který tento výběr složil, je příkladem toho, proč může být okamžité umístění draftovaných hráčů do AHL přínosem pro hráče i tým.

Kdyby se Kulich v mládí rozvíjel v kanadské juniorce, musel by se tam vrátit a hrát zápasy, které mu – se vší úctou – tolik nedají. Protože však byl draftován z Česka, kde hrál mezi muži extraligu, může hrát na farmě.

V minulé sezoně se mu obrovsky dařilo a očekává se, že v momentě, kdy ho Sabres povolají do prvního týmu, nebude mít s aklimatizací problém. Jeho patnáct branek při hře pět na pět naznačuje, jaký střelecký potenciál v sobě má.

„Líbí se mi jeho postavení, i když není s pukem,“ všiml si například novinář Scott Wheeler další přednosti. „Líbí se mi síla, rovnováha a kontrola jeho bruslení. Je fascinující, jak rychle a tvrdě jde puk z jeho hokejky.“

Klíčové slovo tedy zní: Kdy. Klidně v příští sezoně. Kulich má kvalitu i pokoru.

Faktorem jsou také zranění, například Jack Quinn už je několik měsíců mimo hru. Nebylo by nic jiného než zázrak, kdyby zbytek Sabres přečkali první polovinu sezony zcela bez úhony. Do hry by tím vstoupil Kulich. Je nevyhnutelné, že si Kulich v dalším ročníku odbude premiéru v NHL, i kdyby tam byl jen na pár zápasů.

Mimochodem, výčet známého portálu čítal celkově pět jmen. Kromě Kulicha byl oceněn Šimon Nemec, Alexander Nikishin, Ilya Safonov a Hardy Haman Aktell.

