Pocta pro legendu! Calgary vyřadí Kiprusoffovo číslo

Velká pocta pro jednu z nejvýraznějších brankařských tváří první dekády tohoto milénia. Číslo Miikky Kiprusoffa totiž nově nebude moct nosit v organizaci Calgary nikdo jiný. Flames totiž na začátku března příštího roku jeho číslo vyřadí.

Tento brankář odehrál za Flames devět sezón a je historickým lídrem Calgary/Atlanty Flames v počtu vítězství (305), odehraných zápasů (572) a čistých kont (41). Mezi brankáři, kteří za klub odehráli více než 50 zápasů, je jeho průměr 2,46 obdržené branky na zápas nejnižší a jeho úspěšnost zákroků je nejvyšší (91,3 %).

„Znamená to strašně moc,“ řekl Kiprusoff v úterý ze svého domova ve Finsku. „Myslím, že je to ta největší pocta, které se vám jako hráči může dostat. Když hrajete dlouho v jedné organizaci a když se vám po konci kariéry dostane takové pocty, moc to znamená. Jsem na to hrdý.“

Stane se čtvrtým hráčem, kterému Flames vyřadili jeho číslo, a připojí se tak k Lannymu McDonaldovi (č. 9), Jarome Iginlovi (č. 12) a Mikeu Vernonovi (č. 30). Calgary má také banery pod stropem arény na počest Ala MacInnise (č. 2) a Joea Nieuwendyka (č. 25), i když jejich čísla nejsou oficiálně vyřazena.

„Mít své jméno a číslo pověšené vedle těchto skvělých hráčů Flames, a zejména mého kamaráda a legendárního brankáře Mikea Vernona, je opravdu vrcholem mé kariéry,“ dodal Kiprusoff.

Kiprusoff odehrál své první tři sezóny v NHL v San Jose, ale jeho kariéra se osudově změnila, když byl v listopadu 2003 vyměněn do Flames. V sezóně 2003/04 se stal brankářskou jedničkou a v 38 zápasech zapsal průměr 1,70 gólů na zápas, což bylo nejlepší číslo v lize. Navíc pomohl do finále, kde ale Flames v sedmi zápasech prohráli s Tampou Bay. Sezonu zakončil smolně i na individuální úrovni, Vezinovu trofej totiž ukořistil Martin Brodeur.

„Vzpomínek je samozřejmě hodně,“ řekl. „Vzpomínám si na den, kdy mě vyměnili a já tam přijel. Byl jsem z toho nadšený. Ale jasně, největším momentem či vzpomínkou je rozhodně jízda do finále v roce 2004. Bylo to úžasné. Úžasný tým. Tohle nic nepřekoná.“

Významným konkurentem v kategorii nejlepší vzpomínka možná bude 2. březen 2024. Přesně v toto datum, před zápasem s Pittsburghem, totiž čeká Kiprusoffa ceremonie s vyřazením dresu.

