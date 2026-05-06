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Pocta pro Prospala! Po třech letech na farmě se postaví na lavičku v NHL

16. června 3:07

Adam Bagar

Někdejší český reprezentant Václav Prospal v zámoří trenérsky povýšil. Postaví se na střídačku v NHL – konkrétně v St. Louis, kde se stal jedním z asistentů hlavního kouče Jima Montgomeryho.

„Vinny s sebou přinese kreativní útočné myšlení vybroušené svými hráčskými úspěchy. A to jak v přesilovce, tak při hře pět na pět,“ vyzdvihl Montgomery Prospalův přínos.

51letý mistr světa z let 2000 a 2005 bude v nadcházejícím ročníku NHL druhým Čechem na střídačce klubu NHL. Už v tom uplynulém působil Jaroslav Svejkovský jako pomocník Ricka Toccheta ve Philadelphii. Dřív v nejlepší hokejové lize trénovali i Slavomír Lener s Ivanem Hlinkou.

Václav Prospal se v St. Louis dohodl na víceletém kontraktu.

Muž, který v NHL odkroužil 1 108 střetnutí a se 765 body je sedmým nejproduktivnějším českým hokejistou v historii soutěže, strávil poslední tři sezony v nižší farmářské AHL na postu asistenta trenéra Rochesteru.

Mezi tuzemskou elitou Prospal trénoval České Budějovice, s nimi slavil postup ze druhé nejvyšší soutěže. Dva roky působil také u českého národního týmu jako asistent trenéra.

Kromě Prospala bude mít Montgomery po boku i o dvanáct let staršího Grega Cronina, který naposledy vedl Iowu.

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