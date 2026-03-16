Podivné vyjádření Yzermana. Šéf Detroitu šije do týmu, který ale sám postavil

24. dubna 14:00David Zlomek
Detroit Red Wings mají za sebou desátou sezonu bez play-off v řadě a generální manažer Steve Yzerman se po dalším kolapsu pustil do nečekaně ostré kritiky. Respektive do kádru, což fanoušci na sociálních sítích nechápali a glosovali s tím, že to je přeci sám Yzerman, kdo tenhle tým už roky staví.
„Potřebujeme změnit některé věci,“ prohlásil Yzerman na čtvrteční tiskové konferenci, přičemž nejvíce mu leží v žaludku nedostatek důrazu a talentu v útoku. „Musíme hráče obklopit větším talentem, ale zároveň potřebujeme víc od našich klíčových opor,“ dodal manažer, který tak nepřímo (a možná nechtěně) přiznal, že jeho dosavadní akvizice zatím nenaplnily očekávání.
Yzermanovo vyjádření působí o to zvláštněji, že hráčům vyslal drsné ultimátum, jako by byl v týmu teprve pár týdnů a ne sedm let. „Náš tým musí být takový, aby proti němu bylo těžké hrát. Aby se to stalo, vy musíte být ti, proti komu se hraje těžko. Buď to, nebo se vás zbavím a přivedu jiné lidi,“ vzkázal kabině, která v závěru sezony fyzicky i mentálně vyhořela.
Kritika směřovala zejména na spodní dvě lajny, které podle něj postrádají identitu a produktivitu. Je to však právě Yzerman, kdo tyto pozice v posledních letech zaplnil veterány s drahými smlouvami, kteří měli týmu dodat právě onu chybějící stabilitu.
Zatímco fanoušci v Detroitu začínají být z nekonečného budování unavení, Yzerman připouští, že se musí podívat do zrcadla i celé vedení. „Bylo by ignorantské se nepodívat hloubkově na náš tým a organizaci. Potřebujeme velké otřesy? Možná ano, možná ne,“ filozofoval manažer. Přestože několikrát zopakoval, že „má v úmyslu to dotáhnout do konce“, jeho aktuální rétorika naznačuje, že v Hockeytownu končí éra trpělivosti.