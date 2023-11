Podivné vyloučení. K rozhodčím jsem byl jen upřímný, diví se Fantilli

Na nové pořádky si s přechodem do NHL musí zvykat Adam Fantilli. V noci byl nepříjemně překvapen rozhodčími, kteří ho vyloučili za nesportovní chování. Samotný hráč jen krčil rameny, sudím prý nic zvláštního neřekl.

Obránce Dallasu Stars, proti kterému Fantilliho Columbus hrál, Thomas Harley byl poslán na trestnou lavici poté, co vysokou holí zasáhl právě nováčka v dresuz Blue Jackets, ale Fantilli ho následoval na trestnou lavici poté, co se snažil vyjasnit situaci s rozhodčím, který si myslel, že mladík simuloval.

"Řekl jsem, že mě Harleyho hokejka nezasáhla do obličeje," vysvětlil Fantilli po zápase. "Až doteď jsem měl na helmě mřížku. Hokejka se zvedla a proletěla těsně kolem mého obličeje, prostě jsem se lekl. Na vteřinu vás to šokuje. Někteří si ani nedokáží představit, jak rychle se to opravdu stane.“

A ve svém monologu pokračoval: "Proletělo mi to těsně kolem obličeje a já jsem rychle zareagoval tím, že jsem uhnul. Rozhodčí to odpískal a já se snažil být fair play. Nechtěl jsem být tím hráčem, který simuluje. Rozhodčímu se to asi nelíbilo a chtěl mě dát na trestnou. Takže se nedá nic dělat."

Přestupek byl teprve třetím trestem, který devatenáctiletý Fantilli ve své mladé kariéře dostal.

V minulé sezoně se do podobné situace dostal obránce Colorada Cale Makar.

V prosincovém utkání proti New Yorku Islanders dostal útočník Isles Mathew Barzal při bránění Makara trest za podrážení. Vítěz Norris Trophy z roku 2022 však rozhodčím oznámil, že upadl sám a že trest byl odpískán nesprávně. Po krátké poradě rozhodčích byl trest pro Barzala zrušen.

A jak se mladíkovi zatím daří? Fantilli má na kontě dva góly a dohromady sedm bodů ve 13 zápasech.

