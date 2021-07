Podpis Ovečkina se blíží. Vrátí se i Chára?

Pro neinformované fanoušky Capitals mohla být minulá neděle nepříjemným šokem. Když se vydaly listiny chráněných hráčů před rozšiřovacím draftem, Alex Ovečkin na seznamu chyběl. Bylo to však z prostého důvodu – končí mu smlouva a tu novou nechce podepisovat nikde jinde než ve Washingtonu. Dle slov šéfa Capitals je dohoda blízko.

Brian MacLellan, generální manažer Capitals, v neděli řekl, že s Ovečkinovým podpisem počítá v první půlce následujícího týdne. Jinými slovy, Rus podepíše předtím, než se oficiálně stane volným hráčem.

„Myslím, že obě strany chtějí to samé a že se do středy dokážeme domluvit. Očekávám, že to dobře dopadne,“ cituje MacLellana oficiální web ligy.

Pro všechny bude překvapením, jaké parametry nakonec jeho nová smlouva bude mít. Stejně jako v roce 2008 si i letos vyjednává podmínky sám. Poprvé z toho byl obrovský kontrakt na 13 let a 124 milionů dolarů. Uvidíme, jak to dopadne letos.

„Blížíme se ke zdárnému konci. Cílem obou je, aby to bylo vyřešeno dřív než ve středu,“ zopakoval MacLellan.

Vedení Capitals chce mít všechno vyřešeno před startem trhu s volnými hráči z jediného důvodu. Aby mělo klid na práci při podepisování dalších dílků do skládačky.

Jedním z nich by nakonec mohl být i Zdeno Chára. Ten se sice po vypadnutí s Bruins nechal slyšet, že pokračování v NHL prvně probere s rodinou, nicméně kdyby se rozhodl pro možnost prodloužení hokejové kariéry, Washington by měl zájem.

„Jakmile se trh otevře, poptáme se ho, jak to vidí. Jestli chce pokračovat, nebo ne. Pokud by chtěl a sedli bychom si i s platovými podmínkami, rádi bychom ho tu měli,“ neskrýval plány MacLellan.

Dalším veteránem, jehož budoucnost budou v hlavním městě USA řešit, je Henrik Lundqvist. Ten po podzimním podpisu neodehrál ani minutu, měl totiž vážně srdeční problémy. Na jaro už ale začal trénovat a v NHL by se ještě chtěl objevit.

„Od loňska se v podstatě nic nezměnilo. Čeká na to, jestli dostane zelenou od doktorů. Jestli ano, pravděpodobně se bude chtít vrátit,“ popsal Švédovu situaci MacLellan.

Obecně však ve Washingtonu bude spíše klid. Důvod je prostý, a sice málo místa pod platovým stropem.

