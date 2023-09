Podpis Pinta? Ottawa ohledně nové smlouvy zatím mlží!

Kempy už se sice začínají rozjíždět, ale někteří mladí hráči stále nemají podepsáno. Mezi nimi je i centr Shane Pinto, který se se Senátory stále nedohodl na podmínkách nového paktu. Za sebou má již jednu kompletní sezonu v NHL.

Dvaadvacetiletý forvard zůstává nadále omezeným volným hráčem a to již tréninkový kemp Ottawy vypuknul. Pinto není na soupisce Senators, která byla pro kemp zveřejněna. S odůvodněním přispěchal generální manažer Pierre Dorion.

„Chceme ho co nejdříve v tréninkovém táboře, ale tohle je prostě nutný proces. Víme, že ho naši fanoušci chtějí, my ho tady taky chceme, on tady chce být, ale tak to prostě funguje a doufejme, že rozhodnutí přijde dříve než později.“

Když byl Dorion dotázán na možný časový plán pro uzavření dohody, řekl, že ani on sám na tuto otázku nedokáže odpovědět, jelikož stále pracuje na mnoha věcech a každá ze smluv se tvoří jinak dlouhou dobu.

Pinto, kterého si Senators vybrali ve druhém kole jako celkově dvaatřicátého na draftu NHL 2019, měl v sezóně 2022-23, která byla jeho první kompletní, 35 bodů za 20 gólů a 15 asistencí v 82 zápasech. Ve statistice +/- měl ovšem hrozivých -21.

Tréninkový kemp už se každopádně rozjel a hráči jsou zatím i s přípravou velmi spokojeni.

„Nemohu mluvit za jiné týmy, ale s mými předchozími zkušenostmi není mnoho kluků, kteří by obvykle přicházeli trénovat o týden nebo dva dříve," řekl Giroux. „Všichni spolu bruslíme a trénujeme. Bylo to hodně zábavné. Můžete vidět, že kluci šlapou na plyn trochu víc a chtějí v letošní sezoně dokázat něco opravdu velkého.“

Kdy se připojí i Pinto je zatím stále ve hvězdách. Podobně je na tom například i Trevor Zegras z Anaheimu.

