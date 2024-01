Podpis Swaymana = jasná priorita! Za kolik to bude?

Boston Bruins v posledních letech podepsali několik opor. Velkou smlouvu dostal Charlie McAvoy i David Pastrňák. Na nový kontrakt čeká i gólman Jeremy Swayman. Je ale jeho podpis jasným rozhodnutím?

Horko bylo už (nejen kvůli počasí) v létě. Swayman totiž zamířil k arbitráži, s klubem se ne a ne dohodnout. Výsledkem byla roční smlouva na zhruba 3,5 milinů dolarů.

Hráč i tým se obvykle snaží arbitráži vyhnout, protože je velmi nepříjemná. V tomto případě byli Bruins velmi napjatí vůči platovému stropu a jakákoli úspora, kterou mohli získat, byla opravdu důležitá. I když v tomto případě podala žádost o arbitráž Swaymanova strana. Swayman ale v srpnu po skončení procesu prohlásil, že vůči týmu nemá žádnou zlou krev.

Pokud jde o případné prodloužení smlouvy, není snadné určit, jakou má Swayman vlastně cenu.

Jeho statistiky jsou docela dobré. Mezi 51 brankáři, kteří od začátku sezony 2021/22 odehráli alespoň 3 000 minut, je Swayman na 5. místě v procentuální úspěšnosti zákroků (91,7) a na 3. místě v počtu gólů na zápas (2,38). Statistiky přinesl NBC Boston.

Jednou z neznámých je, jak by dlouhodobě zvládal plnou zátěž. Swayman ještě nikdy neodehrál v základní části NHL více než 41 zápasů. Swayman chytá v NHL opravdu dobře, ale je to malý vzorek. Na této úrovni hraje teprve třetí celou sezonu.

S kým by se mohl Swayman srovnat? Thatcher Demko podepsal v březnu 2021 prodloužení smlouvy o pět let za 25 milionů. Demkovy statistiky v době podpisu této smlouvy byly o něco horší než Swaymanovy statistiky v současnosti. Demkovi bylo při podpisu této smlouvy 25 let, což je stejný věk, jako je nyní Swaymanovi.

Brankář Islanders Ilja Sorokin, který v minulé sezóně skončil druhý v hlasování o Vezina Trophy, podepsal loni v červenci osmileté prodloužení smlouvy na 66 milionů dolarů. Sorokin má od začátku sezony 2021/22 druhou nejlepší úspěšnost zákroků.

Tristan Jarry podepsal loni v červenci pětileté prodloužení na 26,875 milionu dolarů – Swayman má lepší statistiky než Jarry. Dalším srovnatelným borcem je brankář Predators Juuse Saros podepsal v srpnu 2021 čtyřleté prodloužení na 20 milionů dolarů. V té době mu bylo 26 let.

Dlouhodobá smlouva v hodnotě 6-8 milionů dolarů ročně by dávala smysl jak pro Bruins, tak pro Swaymana. Pro Bruins je důležité, aby se stal součástí jejich dlouhodobé budoucnosti. Nejen, že to je velmi dobrý brankář, ale také věkově zapadá k dalším klíčovým hráčům, včetně McAvoye (27 let), Pastrňáka (26 let), Pavla Zachy (26 let) a Hampuse Lindholma (29 let).

V létě se dají čekat těžká jednání.

