Podpis v Nashvillu? Naprosto jednoduché rozhodnutí, říká Skjei

Poté, co 1. července podepsal jako volný hráč smlouvu s Nashvillem, dorazil Brady Skjei do Music City, aby si spolu s dalším volným hráčem a novým spoluhráčem Scottem Wedgewoodem potřásli rukama a seznámili se s novým působištěm.

Fanoušci Predators by měli nad Skjeiem a tím, co může nabídnout, jásat – zejména po sezoně 2023/24, v níž si v dresu Caroliny vytvořil bodové maximum kariéry (47 bodů v 80 utkáních) –, sám obránce pociťuje před svou první sezonou v novém klubu stejné vzrušení.

„Slyšel jsem ostatní kluky říkat, že to tady splňuje všechny požadavky, a to je naprostá pravda. Věděl jsem, že je to tým, za který chci hrát, a tým, který má v budoucnu šanci vyhrávat, a samozřejmě s podpisy, které učinili 1. července, je to ještě více místo, kde chcete být,“ spustil. „Takže když mi zavolali, jestli bych nechtěl přijít, bylo to pro mě celkem snadné rozhodnutí."

Skjeiův podpis přišel v úvodní den volných hráčů, kdy generální manažer Predators Barry Trotz podepsal smlouvy s hráči zvučných jmen, jako jsou Steven Stamkos a Jonathan Marchessault, a prodloužil smlouvu s hvězdným brankářem Juusem Sarosem o dalších osm let.

Sledování těchto podpisů a jasná trajektorie Nashvillu z posledního ročníku – to vše usnadnilo Skjeiovo rozhodnutí, jakmile se obránce oficiálně stal nechráněným volným hráčem.

„Stačí se podívat, jací mladí a šikovní hráči v organizaci jsou. A taky na ty, kteří jsou zkušení a jsou tu delší dobu. Na farmě se rýsuje také několik zajímavých jmen, tenhle tým bude hodně dlouho dobrý,“ doufá Skjei.

Skjei je zkušený bek s 609 zápasy v NHL a 76 zápisy v play-off. Role? Zaplňuje díru po výměně Ryana McDonagha zpět do Tampy Bay a poskytuje trenéru Andrewovi Brunettovi další spolehlivou posilu v oslabení Nashvillu. Ani v početní výhodě navíc není žádný břídil.

„Speciální týmy jsou ohromně důležité," dodal Skjei. „Je to vidět hlavně v play-off. Týmům, které se prosazují, to klape. Posledních pár let dostávám více příležitostí v přesilovkách, což je samozřejmě velká zábava. Mít možnost naskočit a snažit se produkovat pro svůj tým je super. Nevidím se před Romanem Josim, takže se budu snažit zůstat hned za ním. Můžu přispět ve všech ohledech."

