Podprsenka pro Oshieho, rekord pro Ovečkina. Ruská mašina překonala Gretzkyho!

Přestřelka s nádechem osmdesátých let! Mimořádně zábavnou podívanou nabídl mač Ottawy s Washingtonem (5:7). Jednu z fanynek nadchl natolik, že při hattricku TJ Oshieho hodila na ledovou plochu místo tradiční čepice svou podprsenku. Americký šikula si mohl v Canadian Tire Centre připadat jako nefalšovaná rocková hvězda. Úsměvnou historku přebil další bravurní počin Alexe Ovečkina, zažil už 84. večer na stadionu soupeře, při kterém aspoň dvakrát skóroval!

84 venkovních mačů s dvěma a více góly?

Ano, to je nový rekord NHL. Ovečkin se v čele historické tabulky odpoutal od Waynea Gretzkyho, jehož touží dohnat také v mnohem prestižnějším žebříčku. V tom, kde jsou za sebou seřazeni nejlepší kanonýři všech dob.

Šestatřicetiletý Rus se dvěma trefami do sítě Senátorů zlepšil už na 737 přesných zásahů, Brett Hull na čtvrtém místě už je na dostřel. A daleko není ani Jaromír Jágr, i českou legendu by Ovie mohl překonat ještě v této sezoně.

Podprsenka pro Oshieho. Ještě k tomu na ledě protivníka:

Hat trick bra for TJ Oshie! Does he get to keep that? #AllCaps pic.twitter.com/KOzuH8BNte