3. srpna 11:00David Zlomek
Nedraftovaný srdcař, ze kterého se stal mistr světa i uznávaná ikona farmářské AHL, definitivně pověsil brusle na hřebík. Sedmatřicetiletý kanadský obránce Brad Hunt oznámil na sociálních sítích konec své profesionální hokejové kariéry.
„Hokej byl obrovskou součástí mého života od doby, co si pamatuji. Od klukovského snu o hraní v NHL až po to, že jsem tenhle sen mohl prožívat tak dlouho... Jsem nesmírně vděčný za každou příležitost, každého spoluhráče, trenéra, organizaci i každého člověka, který mi na téhle cestě pomohl,“ vzkázal Hunt na Instagramu.
Poslední kapitolu své dlouhé kariéry napsal drobný, pouze 175 centimetrů vysoký bek ve Finsku. Ročník 2025/26 strávil v týmu Sport Vaasa, za který ve 53 zápasech posbíral velmi solidních 25 bodů za 7 gólů a 18 asistencí.
Huntův příběh je ukázkovou definicí vytrvalosti. Po čtyřech letech na univerzitě Bemidji State neprošel draftem a cestu do slavné ligy si musel vydřít přes nižší soutěže. V NHL debutoval v ročníku 2013/14 v dresu Edmontonu a postupně se vypracoval ve spolehlivou defenzivní pojistku se solidní rozehrávkou.
Během deseti sezon v nejlepší lize světa zapsal 288 startů v základní části, ve kterých posbíral 86 bodů (26+60). Postupně vystřídal dresy sedmi klubů, kromě Edmontonu Oilers nastupoval za St. Louis, Nashville, Vegas, Minnesotu, Vancouver a Colorado.
Stejně nesmazatelnou stopu ale zanechal v záložní AHL. V ní odehrál 422 zápasů, zapsal 298 bodů a vyrostla z něj absolutní hvězda soutěže, celkem šestkrát si zahrál v Utkání hvězd AHL, z toho pětkrát v řadě mezi lety 2013 a 2017.
Sladkou tečkou za jeho nezdolným přístupem se stal květen 2023. Hunt tehdy dostal pozvánku do kanadského národního týmu na mistrovství světa, kde třemi asistencemi pomohl svému týmu dokráčet až ke zlatým medailím.