Pohádka na závěr prvního kola. Ottawa vzala hráče z Kajmanských ostrovů

28. června 13:30David Zlomek
První kolo draftu NHL uzavřela Ottawa Senators dojemným příběhem. Senátoři si z 32. pozice vybrali útočníka Jaxona Covera, který při vyslovení svého jména nedokázal skrýt emoce. Rodák z Miami, který vyrůstal na Kajmanských ostrovech, britském území v Karibském moři jižně od Kuby a východně od Mexika, se stal vůbec prvním draftovaným hokejistou z této exotické oblasti v historii. A to pět let od chvíle, kdy odehrál svůj první soutěžní zápas na ledě.
S ledním hokejem Cover začal až ve svých 13 letech. Na Kajmanských ostrovech, kde je k dispozici pouze jediné kluziště, platil za vynikajícího hráče inline hokeje, ke kterému poprvé obul brusle ve třech letech a rychle začal nastupovat proti starším. V roce 2016 dokonce na severoamerickém šampionátu v inline hokeji získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče hned ve dvou věkových kategoriích.
První kontakt s ledem přitom zažil v osmi letech na letním kempu v Torontu. „Jednou jsem se pokusil o zastavení z inline hokeje, při kterém si zkroutíte kotníky. Takže mi tak trochu podklouzla noha, přepadl jsem a přistál na zádech,“ smál se Cover při vzpomínce na své začátky. „Jsou to skvělé vzpomínky a musím se smát, protože od té chvíle až doteď cítím, že jsem udělal úžasný pokrok.“
Zlom přišel v roce 2020, kdy se s bratrem přestěhoval do Kanady na soukromou školu St. Andrew’s College. Už ve druhém ročníku na zkouškách týmu do 16 let po boku mnohem zkušenějších hráčů zaujal trenéra Davida Manninga. „Velmi rychle jste mohli vidět jeho nepolapitelnost, šikovnost v těsných prostorech, kontrolu puku. Stále měl problémy pochopit, kdy přihrát a kdy se pohnout, ale jeho individuální dovednosti byly nepopiratelné,“ vzpomínal Manning.
V dubnu 2024 si ho ve čtvrtém kole draftu OHL pro šestnáctileté talenty vybral London. Zatímco před dvěma lety zapsal v dresu Knights dvě asistence ve třech zápasech, v uplynulé sezoně 2025/26 naplno prorazil, když s 20 góly ovládl týmovou tabulku střelců a s 52 body v 67 zápasech skončil v produktivitě klubu druhý. „V každém zápase v této sezóně vás donutil, abyste si ho všimli. Dělal ty malé věci, kterých si skauti všímají. Před sezonou mohl být skrytým tajemstvím. Teď už jím není,“ řekl šéf centrálního skautingu Dan Marr.
Sám Cover zůstává navzdory nečekanému úspěchu nohama na zemi: „Kdybyste mi před dvěma lety řekli, že tu budu, nevěřil bych vám. Jsem na sebe opravdu pyšný, když vidím, jak daleko jsem došel. Mám pocit, že jsem zatím jen poškrábal povrch.“