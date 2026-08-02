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Pohár v kapse, osmička na stole nestačí. Ruský bek zkouší nervy Caroliny

2. srpna 11:00

David Zlomek

Získat v nováčkovské sezoně Stanley Cup a hned nato rozjet přetlačovanou o miliony dolarů? Alexandr Nikišin to bere hopem. Čtyřiadvacetiletý ruský bek sice v playoff plnil roli beka ve třetím páru a odehrál necelých patnáct minut na zápas, jenže v základní části nasázel jedenáct gólů, nasbíral 33 bodů a zámořské manažery okouzlil svou fyzickou dominancí i analytickými čísly. Takže?

Nikišinovi vypršel nováčkovský pakt a pohled na klubové finance Caroliny naznačuje problém. Když se zámořím prohnala informace, že si ruský obr po vypršení smlouvy řekne o astronomických osm milionů dolarů ročně, sám hráč na to pro web RG.org reagoval s úsměvem: „Více!“

Pro generálního manažera Erica Tulského je to pořádný rébus. Carolina si své účetnictví hlídá až nábožensky a dát takový balík hráči s jedním ročníkem v NHL neodpovídá její filozofii. Nikišin navíc velmi dobře chápe, jak se trh vyvíjí. Platový strop letí nahoru, gáže elitních beků trhají rekordy a on odmítá stát stranou.

V zákulisí už se proto čile spekuluje, co Tulsky provede. Ve hře je okamžitá výměna práv, zájemců o urostlého leváka je zástup: od Pittsburghu, Bostonu či Utahu až po Toronto nebo Rangers. Druhou variantou je podepsat dvouletý překlenovací kontrakt, nechat ho hokejově vyrůst a na vrcholu tržní hodnoty ho směnit za okamžitou kvalitu.

Sám Nikišin ale z mediálního šumu kolem své budoucnosti spát nepřestává. Vyjednávání přenechal zástupcům, telefon nezvedá a spekulace o stěhování ho nechávají absolutně chladným.

„Spekulace o trejdech jsou pro nás úplně běžná věc, vůbec jsem na to nereagoval. Všechno řeší moji agenti, sám na nic netlačím. Pokud se objeví něco konkrétního, zavolají mi. Zatím ale na stole nic konkrétního není,“ prohlásil Nikišin s tím, že neúprosný růst platového stropu hovoří spíše pro něj: „Platový strop neustále roste a obránci berou čím dál víc. Ten rozdíl už je cítit a postupnému zvětšování smluv se liga nevyhne.“

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