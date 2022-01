POHLED: Cale Makar nahání hokejové titány

Šestnáct branek ve 29 odehraných zápasech. K tomu více než 19% úspěšnost střelby. Výkon, za který by se nestyděl leckterý útočník. Cale Makar je však obránce. Tím je jeho dosavadní statistika impozantnější. Coloradu zbývá do konce základní části odehrát 49 zápasů, což při Makarově současném gólovém průměru 0,55 branky na zápas vytváří živnou půdu pro spekulace, k jakým výšinám by se jeho letošní gólová produkce mohla vyšplhat a do jaké společnosti ligových velikánů historie by mohl nahlédnout.

Když ho draftovalo v roce 2017 Colorado ze čtvrté pozice, spousta odborníků v něm viděla druhého Erika Karlssona. Stejně jako dvojnásobný vítěz Norrisovy trofeje skvěle bruslil a jeho práce s pukem byla přímo ukázková. Makar ale do neslavnější hokejové ligy nespěchal. Dvě sezóny ještě strávil v univerzitní soutěži NCAA, kde svůj talent spojil s vysokoškolským vzděláním, než se v playoff 2019 připojil k družině coloradských Lavin.

V nováčkovské sezóně nastřílel 12 branek, přidal k tomu 38 asistencí, což mu v součtu vyneslo 50 bodů a k tomu i Calderovu trofej pro zelenáče roku. V té loňské odehrál 44 zápasů a bodový příděl zaokrouhlil na stejnou číslici. Před letošní sezónou podepsal lukrativní šestiletý kontrakt v hodnotě 54 miliónů USD.

Kam tedy Makar se svou letošní střeleckou potencí směřuje? Pokud by udržel stávající gólové tempo 0,55 branky na zápas, mohl by na konci sezóny pokořit hranici 40 vstřelených branek. To se ve více jak stoleté historii NHL podařilo pouze dvěma bekům.

Jako první dosáhl této mety legendární Bobby Orr, když v sezóně 1974/75 nasázel 46 branek. Druhým snajprem mezi obránci byl bruslařský fantóm Paul Coffey. Ten v osmdesátých letech působil v dresu edmontonských Olejářů mnohdy jako čtvrtý útočník a magickou hranici čtyř desítek gólů překonal dokonce dvakrát. Poprvé v ročníku 1983/84 dal 40 branek a dva roky později se na dva zásahy přiblížil k padesátce. 48 branek je dosud platný rekord mezi zadáky.

Ale ani 30 nastřílených branek není pro obránce žádná běžná meta. A už vůbec ne pro ty současné. Za posledních 30 let se jen dvakrát stalo, že obránce zakončil sezónu překonáním této hranice. V ročníku 1992/93 se mezi ostrostřelce Capitals Petera Bondru (37 branek) a Dmitrije Christiče (31) vklínil obrovitý bek Kevin Hatcher. I díky dvaceti přesilovkovým zásahům dostal svůj střelecký účet na hodnotu 34. Kevinův mladší bratr Derian byl kapitánem Dallasu Stars při jejich jediném zisku Stanleyova poháru v roce 1999. Stal se prvním americkým kapitánem vítěze poháru. Bratrské duo Hatcherů bylo mnohdy přezdívané „Twin Towers“.

O šestnáct let později se střelecky rozvášnil další obránce Capitals Mike Green a za zády soupeřových gólmanů skončilo 31 jeho střel. Green odehrál v NHL 880 zápasů a zaznamenal 501 bodů.

Makarovi ale nestojí v cestě jen soupeřovi brankáři. Minimálně stejně velkou překážkou může být současná situace ohledně pandemie covidu-19. Stačí pozitivní test a hráč míří na několik dní do karantény. Do toho zvyšující se množství odložených zápasů, které už zřejmě nestačí absorbovat původní olympijská přestávka. Ve vzduchu se začíná vznášet přízrak další zkrácené sezóny.

To by vzalo vítr z plachet nejen mladému ofenzivnímu zadákovi Lavin, ale i ruskému bohatýru Alexi Ovečkinovi, jehož stíhací jízdu za Gretzkyho „rekordem všech rekordů“ 894 nastřílených branek, sleduje se zatajeným dechem celý hokejový svět.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+