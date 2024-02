POHLED: Co jsme ti udělali Nikito, že nám pliveš do tváře?

NHL All Star Game je už nějakou dobu nuda. Liga se fakt snaží, ale nikam to nevede. Baví někoho koukat na MacKinnon tým proti McDavidově týmu? Co to jako je? Kde je nějaká identita? Jak se má s tímhle fanoušek ztotožnit? To všechno ve vlažném tempu, kdy nikdo nezabojuje o puk.

Minimálně dovednostní soutěže ale docela baví. Connor McDavid v nich potvrdil výjimečné světové postavení; David Pastrňák ukázal, že má nejlepší one-timer v NHL, další předvedli rychlé nohy nebo tvrdou střelu. Závěr byl napínavý a hráči neskrývali touhu vyhrát.

Někomu se ale zjevně nechtělo zapojit ani tady.

Nikita Kučerov všechno tak odflákl, že ho diváci při jedné z disciplín vybučeli.

„Moc nasazení tam tedy nevidím,“ divil se komentátor.

Žijeme v době, kdy některé hlasy volají po plošném vyhazovu Rusů ze sportovních soutěží. Na kolektivní úrovni zákaz v mnoha sportech platí, na individuální jak kde. NHL o ničem takovém nikdy neuvažovala a je za to některými lidmi zrovna v České republice kritizována.

Tohle byl Kučerovův dík za to, že je Severní Amerika stále právní svět, kde se ctí smlouvy. A plivanec do tváře všem fanouškům, kteří si zaplatili lístky. Jestli Nikita Kučerov usiloval o to, aby fandové napříč světem ruské hokejisty zase o něco víc nenáviděli, udělal pro to maximum.

Nejhorší je, že u podivínského Rusa nejde o novinku. Sezónu 2020-21 strávil na listině zraněných. Do play off ale mohl nastoupit, protože tuhle věc prostě nikdo v kolektivní smlouvě neošetřil. 27 body ve 23 zápasech výrazně pomohl Tampě k titulu, načež se lize i poraženým vysmál tričkem s nápisem „18 miliónů nad strop“. Aby snad někdo nezapomněl, jak Tampa využila díry v pravidlech.

Redakční kolega nám k tomu napsal: Steve Yzerman by tohle nikdy neudělal.

Na tiskovku přišel tehdy Kučerov skoro nahý a úplně opilý. Pletl se mu jazyk a místo uvolněné radosti z něj tryskala frustrace. Postěžoval si na volbu Conn Smythe Trophy, poplival montrealské fanoušky. Pro někoho legrace, pro jiné ostuda. Kučerov bere ročně 9,5 miliónu dolarů brutto. Zpovídali ho novináři, kteří jsou ale jen prostředníky na cestě k zákazníkovi, jehož peníze plní hráčovu smlouvu.

Gordie Howe by tohle nikdy neudělal.

O víkendu přidal Nikita Kučerov další plivanec do tváře všem, co se seděli v hale i u televizí.

