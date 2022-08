Pohled do budoucnosti. Komu po letošní sezóně končí smlouva?

Letošní trh s volnými hráči je po podpisu Nazema Kadriho téměř rozebrán a k dispozici zbývají hráči, kteří rozhodně nebudou výkonnostně patřit k lídrům svých nových týmů. Pojďme se proto podívat, kdo by se mezi volnými hráči mohl ocitnout na začátku příštího července.

Otevření trhu s volnými hráči patří mezi fanoušky mezi nejoblíbenější den v roce a vždy je zajímavé sledovat počínání klubů, které se snaží pro následující ročník vybudovat silný tým, či ho alespoň o nějakého hráče doplnit. Letos byl na trhu největší hvězdou Johnny Gaudreau, který svým rozhodnutím šokoval nejednoho fandu a podepsal smlouvu s Columbusem. Může nás něco podobného čekat i za rok?

Na první pohled to vypadá, že by i následující červenec mohl být velice zábavný. Do posledního roku svých smluv vstupuje hned několik hvězdných hráčů a zejména útočníků. Bez smlouvy mohou být například i Nathan MacKinnon s Davidem Pastrňákem, pozornost ale budí i jména Dylana Larkina, Patricka Kanea či Jonathana Toewse. Nejlepším volným bekem by mohl být opět John Klingberg a mezi volnými brankáři se zřejmě ocitne Jonathan Quick.

Ano, pochopitelně se dá očekávat, že někteří výše zmínění hráči během sezóny prodlouží se svými nynějšími týmy a na trh vůbec nezamíří, i tak je více než pravděpodobné, že mnozí nového zaměstnavatele v NHL hledat budou.

Na trhu nejpravděpodobněji skončí ti hráči, kteří se v letošní sezóně nedokáží probojovat se svým týmem do vyřazovacích bojů a třeba budou během ročníku vyměněni do týmu s nejvyššími ambicemi. Proto je velmi reálné, že v létě bude spousta klubů bojovat například o Patricka Kane, s jehož pokračováním v Chicagu to vypadá bledě. Kdo se tam nakonec doopravdy ocitne, to teprve uvidíme.

Komu po sezóně končí smlouva?

Útočníci

Nathan MacKinnon

David Pastrňák

Dylan Larkin

Ryan O'Reilly

Vladimir Tarasenko

Jonathan Toews

Patrick Kane

J.T. Miller

Bo Horvat

Obránci

John Klingberg

Matt Dumba

Brian Dumoulin

Damon Severson

Scott Mayfield

Brankáři

Jonathan Quick

Tristan Jarry

Semjön Varlamov

Frederik Andersen

