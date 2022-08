POHLED: Kapitán s příliš ostrými lokty. Důraz je pro Troubu ohněm

Víte, kde bude mít Jacob Trouba vyšité kapitánské céčko? Místo tradiční hrudi dostane přednost loket! Tento a plno dalších žertů s obdobnou pointou najdete od jmenování amerického obránce historicky 28. lídrem newyorských Rangers na sociálních sítích. Hokejová veřejnost má totiž Troubu po letošním play-off zaškatulkovaného jako plejera, co se uchyluje k zákeřným a nebezpečným zákrokům. Své o tom ostatně ví i český útočník Ondřej Palát.

Útoky na Paláta či Sidneyho Crosbyho udělaly Troubovi hodně negativní reklamu.

Mnozí náhle přehlíželi, že patří ke špičkovým všestranným bekům. Že umí slušně rozehrát, prudce vystřelit i solidně bruslit. Že má v kapse tučnou smlouvu na 56 milionů dolarů, která dokresluje jeho kvality. Trouba byl v jejích očích primitivem, surovcem, bezmozkem.

Ale lze se fanouškům, jimiž cloumaly emoce, divit? Vždyť Trouba to (nejen) v těchto vyřazovacích bojích opakovaně přepískl. Je znám tím, že hraje na hraně pravidel, ale agresivní manévry loktem vůči zmíněným hvězdám? To byl jiný level, pořádně silné kafe.

A tak když Blueshirts jmenovali Troubu kapitánem, bylo jasné, že bez humbuku se to neobejde. V mysli nejednoho hokejového příznivce se z Trouby stal hrubián, jemuž by céčko nesvěřil ani za nic. Tah slavného klubu z Manhattanu tak mohl působit do určité míry nepatřičně.

Jenže to rozhodnutí má logiku. A třeba Mark Messier, legendární tahoun Jezdců, ho jednoznačně kvituje. "Je to skvělá volba. Zasloužil si to. Myslím si, že to byl Abraham Lincoln, kdo řekl, že právo vést lidi si musíte vybojovat," míní "Moose".

Když si poslechnete Troubovy spoluhráče, bude vám hned jasné, o čem Messier mluví. "Jako kapitán se chová už rok, dva," řekne Chris Kreider, kterého kdekdo považoval za favorita na tuto roli. "Rozdává tvrdé hity a pokaždé se na ledě za nás postaví," dodá Ryan Strome.

Byl to právě Trouba, kdo oběhem série s Pittsburghem (po drtivé výhře Pens 7:2), svolal týmovou poradu a napumpoval parťákům do žil sebevědomí a víru v obrat bídně rozehraného prvního kola. Borci z "Velkého jablka" nakonec došli až do finále Východní konference!

Ano, Trouba jednoduše fungoval jako vůbec kabiny i bez našitého písmena na dresu. A ze Stromeových slov je patrné, že si silné postavení mezi spoluhráči vydobyl důrazem, zápalem a kuráží. Kvitovali, když osmadvacetiletý zadák někoho přišpendlil na mantinel.

Na první pohled to vypadá jako paradox, že céčko mu vynesla věc, za níž je zároveň kritizovaný. Je to nicméně spíš otázka míry: Tvrdost byla pro Troubu dobrým sluhou, ale zlým pánem.

A tak je jeho jmenování kapitánem vnímáno rozpačitě. Pokud ovšem Trouba bude lépe vyhodnocovat, co je ještě v mezích pravidel a co už s nimi nemá cokoliv společného, může se zbavit pověsti lovce lebek, nebezpečného blázna, kterého mezi mantinely vidět nechcete.

Inspirací mu může být český zadák Radko Gudas. Ten správný balanc ve své hře našel, Troubovi by to také slušelo. Pak by mu víc slušelo i ono písmeno, které před ním nosili třeba Chris Drury, Jaromír Jágr, Ryan McDonagh nebo zmíněný Messier.

Tomáš Zatloukal



autor je dlouholetým sportovním novinářem a publicistou, se zkušenostmi z MF DNES, Lidových novin či Hattricku, pracovně navštívil zápasy NHL, Euro Hockey Tour i světový šampionát do 18 let

Share on Google+