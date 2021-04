POHLED: Kaprizov jako Makarov? Regule Calderovy trofeje by zasloužily oprášit

Vtrhli do NHL jako mocný živel. Okamžitě se zařadili k ligovým hvězdám a ozdobám soutěže. Ihned ukázali, že jejich výkony na starém kontinentu nebyly žádná náhoda. O kom je řeč? O Artěmiji Panarinovi s Kirillem Kaprizovem. Jeden svou první sezonu za velkou louží zakončil ziskem Calderovy trofeje před pěti lety, druhý se dost možná bude z prestižní ceny pro nejlepšího nováčka radovat za pár měsíců. Označení "zelenáč" přitom splňovali, respektive splňují jen na papíře.

Ke třem stovkám.

Tolik startů stihli oba náramně zruční "malaďci" v KHL před tím, než se vydali dobýt Nový svět.

To je ohromná porce zápasů mezi profíky, v druhé nejuznávanější hokejové lize světa.

Vzhledem ke svému věku ale Kaprizov s Panarinem mohli, potažmo mohou usilovat o Calder Trophy. Panarin o ni soupeřil třeba s Connorem McDavidem. Kanadským zázrakem, co v osmnácti poprvé hrál mezi dospělými.

Rodák z hornického městečka Korkino měl oproti němu a mnohým dalším ohromnou výhodu - nepřehlédnutelné penzum zkušeností. Statistiky ale mluvily jasně a Panarin posbíral nejvíce hlasů.

Už tehdy sílil názor, že by se parametry, které vymezují nováčkovský status v NHL, měly upravit. Jednoduše pro to, aby měřili síly sobě rovní. Aby se s holobrádky, co se mezi profesionály teprve rozkoukávají, nebili machři, co za sebou mají několik sezon v kvalitních soutěžích.

V tuto chvíli, zjednodušeně řečeno, platí, že zelenáčem je každý hokejista, co neoslavil před startem sezony 26. narozeniny a zároveň neodehrál v žádném z předchozích ročníků NHL či jiné soutěže s označením "major" 25 zápasů.

Jako problémové vidím obě tyto podmínky. NHL omlazuje, dává prostor rychlonohým talentům, dávalo by smysl onu věkovou hranici snížit. Klidně na 21 let, hranici dospělosti v USA.

Že by pak o Calder Trophy bojovali slabší, nezajímaví borci? Ale kdepak, už v osmnácti brali toto ocenění Dale Hawerchuk, Tom Barrasso nebo Nathan MacKinnon. Aaronu Ekbladovi s Jeffem Skinnerem bylo v době ceremoniálu čerstvě devatenáct.

V této sezoně by v peletonu zelenáčů do 21 let vynikali Tim Stützle z Ottawy a Ty Smith z New Jersey. Oba předvádí obdivuhodné výkony, ale zůstávají ve stínu staršího a zkušenějšího Kaprizova.

A jsme u druhého faktoru. Nováčkem by podle mého soudu mohl být pouze ten, kdo má mizivý počet odehraných zápasů v NHL a také jen omezenou porci mačů z dalších lig. Třeba jen stovku startů v KHL a ostatních nejvyšších evropských soutěžích.

Proč 100? Aby hokejové naděje ze starého kontinentu měly alespoň nějakou protiváhu k faktu, že ty zámořské mohou těžit ze znalosti prostředí, herního stylu i menšího kluziště. Jednoduše v takovém systému vyrůstají od dětství.

Dvě sezony mezi dospělými v Evropě se mi zdají jako dobrá kompenzace této nevýhody.

Říkáte si, že podobně striktní omezení není fér k případům typu Panarina, Kaprizova nebo třeba Dominika Kubalíka? Jim podobní by mohli bojovat o vlastní trofej.

O cenu Waynea Gretzkyho.

Pro hráče, co v NHL zazářil při své premiérové sezoně a měl už za sebou oněch 100 zápasů v jedné z elitních evropských lig. Pojmenování po Gretzkym má jednoduché vysvětlení, slavná "99" nikdy Calder Trophy nezískala.

Z prostého důvodu, do NHL Gretzky přišel z konkurenční WHA. A vzhledem k tomu, že šlo o severoamerickou profesionální soutěž spadající do kategorie "major", fenomenální forvard neměl na status nováčka nárok.

Nové regule, co jsem navrhl, jsou samozřejmě jen nástřel. Výkop pro diskuzi. Zcela jistě by se vyladily pro gólmany a beky, kteří dozrávají později. Nosnou myšlenkou by mělo být, že je potřeba současná pravidla změnit.

Ne že by se tomu tak v dějinách už nestalo. Když v roce 1990 jednatřicetiletý Sergej Makarov nastřádal 86 bodů a získal Calder Trophy, zavedlo se pro zelenáče věkové omezení.

Makarovův krajan Kaprizov může způsobit další revoluci. Pokud se tak stane, budu první, kdo tomu zatleská.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+