POHLED: McDavid není zbabělec. A proto z Edmontonu neodejde

28. dubna 10:00Jiří Lacina
Jedna věc se tomu chlapovi nedá upřít. Jeho trpělivost je svatá. Dvakrát dovedl Connor McDavid Edmonton do finále Stanley Cupu. Poprvé přitom byl tak výrazný, že dokonce dostal coby hráč poraženého týmu Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hokejistu play off.
Obě finálové série s Floridou každopádně dopadly pro Oilers nezdarem.
Letošní jízda vyřazovacími boji bude nejspíš výrazně kratší a svůj podíl na tom bohužel má i zpočátku mdlý McDavid. Vítěz produktivity jako by už neměl sílu tlačit mančaft (s Leonem Draisaitlem) prakticky sám.
Staré bolesti zůstávají. Obrana je chybující a nejistá. Post brankáře se ani po odchodu Stuarta Skinnera nezlepšil. Můžete se hodiny hádat, jestli puk ve čtvrtém zápase s Anaheimem prošel celým objemem brankovou čáru. Tristanu Jarrymu především tohle lehké nahození od leváka z levé strany prakticky v nulovém úhlu nemělo vůbec propadnout.
Ještě jedna věc se musí nechat. Z McDavida se pomalu stává něco, čemu hanlivě říkáme „lůzr“. Notorický prohrávač. Ani trochu si to nezaslouží, ale fakt je, že prohrál dvě finále Stanley Cupu a letos i finále Olympiády. Třikrát zůstal těsně pod vrcholem. Ošklivě se to nabaluje...
Odejde z Edmontonu?
„Fanoušci zůstávají slepí k faktu, že Connor McDavid může kdykoli požádat o výměnu. Je to chlap, který dostane, co chce – kromě Stanley Cupu v Edmontonu. Pravda je, že možná bude muset odejít jinam, aby upevnil svůj odkaz,“ napsal před pár týdny Gerry Moddejonge z Edmonton Journal.
Jenomže „McJesus“ podepsal loni na začátku října s Edmontonem dvouletou smlouvu, která začne platit po tomto ročníku. Velmi dlouho a pečlivě ten krok zvažoval. Mohl si říct doslova o cokoli. Nakonec se v době bezprecedentně rostoucího platového stropu vzdal jakéhokoli navýšení platu a rozhodl se pouze pro dvouletý závazek.
Tím potvrdil dvě věci. Odchod je reálný, ale ty dva roky je připraven kanadské metropoli obětovat. Významnou slevou dal navíc organizaci prostor, aby kolem něj postavili silný mančaft.
To se zjevně nedaří.
Je unavující být kapitánem bárky, která nabírá vodu. Dokonce i hodně kritičtí fandové věřili, že na Anaheim to „ještě bude stačit“. Asi nebude.
McDavid samozřejmě může požádat o trejd. Je v postavení, kdy si mu žádný manažer netroufne nevyhovět. Tím méně Stan Bowman, který je v klubu krátce a po všech kontroverzích předešlé kariéry nebude stát o další.
Kapitán Oilers má „full no-trade clause“, tedy absolutní kontrolu nad svým osudem. Nemusí kývnout na nic, co se mu nebude líbit. Pokud by to udělal už v příští sezóně, protihodnota za něj by byla větší. Může to ale ještě rok zkusit a odejít v posledním roce smlouvy.
Sám teď nejspíš neví.
Kdyby ale nechtěl, loni by neprodloužil a mohl být volný už tento červenec. Není zbabělec. Dosud se jevil jako dokonalý profesionál - a ti plní své závazky. Podpis na smlouvě totiž má svou hodnotu.
Tip autora? Zůstane.
Pokud nezíská prsten pro vítěze, odejde stoprocentně za dva roky. Před uzávěrkou přestupů nebo po sezóně bez náhrady. To už je na něm. Za všechny ty roky a obří slevu na poslední dvě sezóny si novou šanci stoprocentně zaslouží.
Jenom dobře vybrat.