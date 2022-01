POHLED: Naruší mladé hvězdy obranných řad semknuté šiky ostřílených veteránů?

Že má mladý obránce Lavin Cale Makar letos našlápnuto k opravdu mimořádné sezóně, jsme už psali, ale kam až se může vyšplhat on a jemu podobní nadějní beci současnosti jako Adam Fox nebo Quinn Hughes?

Makar hraje svou třetí sezónu, pokud počítáme základní část, a drží si skvělý bodový průměr 0,98 bodu na zápas. Loňský držitel Norrisovy trofeje pro nejlepšího beka Adam Fox brázdí led slavné soutěže také třetím rokem a bodový průměr má 0,77. O desetinku hůře je na tom hvězdička zadních řad vancouverských Canucks Quinn Hughes.

Samozřejmě je brzy na kariérní hodnocení, ale přesto je lákavé nahlédnout, do jakých výšin by zmiňovanou trojici nejtalentovanějších beků současnosti tyto výkony vynesly. K porovnání si vezmeme ty nejlepší z nejlepších. Historické produktivitě obránců vládnou Ray Bourque, Paul Coffey a Al MacInnis. Co se týče bodového průměru, je na tom nejlépe legendární Bobby Orr, který nasbíral 915 bodů v pouhých 657 zápasech, což dává hodnotu 1,39 bodu na zápas. Druhý Paul Coffey má kariérní průměr 1,09. Zbytek peletonu už je pod hranicí bodu na zápas.

Všichni zmiňovaní veteráni mají, až na zraněními sužovaného Orra, odehráno přes 1000 zápasů v základní části. Trojice nadějných mladíků začala teprve druhou stovku. Podívejme se tedy podívat, s jakou bodovou frekvencí rozjížděli ti nejlepší své hvězdné kariéry.

Bobby Orr

Bodový průměr 0,78 z prvních třech sezón nevypadá na první pohled nijak oslnivě. Je ale třeba připomenout, v jaké době mladý Orr začínal. Tehdy se obránci do podpory útoku tolik nezapojovali a byl to právě Orr, kdo změnil pohled na hru beků. A už od další sezóny převzal nad děním v NHL totální nadvládu. V šesti po sobě jdoucích sezónách překonal stobodovou hranici a bodový průměr za tuto šestiletku činí těžko uvěřitelných 1,64 bodu na zápas.

Bohužel každoročně operovaná kolena nevydržela další zátěž a Orr v dalších třech sezónách odehrál pouze 36 zápasů, než byl ze zdravotních důvodů donucen brilantní kariéru ukončit.

Paul Coffey

Excelentní bruslař se smrtícími útočnými instinkty se v první sezóně mezi dospělými trochu hledal. Devět branek a 23 přihrávek nebyla nijak oslnivá bilance, ale od druhého ročníku už bylo všechno jinak. Téměř stokilový pořízek s jedovatou střelou neúnavně podporoval ofenzivní choutky svých hvězdných spoluhráčů v mladém ambiciózním celku edmontonských Olejářů a bodové konto utěšeně narůstalo.

Průměr za první tři sezóny se zastavil na hodnotě 0,93 bodu na zápas. V dalších čtyřech, které strávil v Edmontonu, ho vyšrouboval až na skvělých 1,52. Ani léta v Pittsburghu po boku Maria Lemieuxe mu na útočném apetitu nijak neubrala. 331 zápasů v dresu Tučňáků přetavil do 440 bodů, což činí průměr 1,33 bodu na zápas.

Denis Potvin

Opora zadních řad Islanders a jejich dlouholetý kapitán byl v sedmdesátých a osmdesátých letech jedním z nejlepších beků soutěže. Měl tvrdou střelu, herní inteligenci a v osobních soubojích byl ostrý jako břitva. Nastřílel 310 branek, což je doposud pátý nejlepší výsledek v kategorii beků.

První tři sezóny zakončil s bodovým průměrem 0,97 bodu na zápas. V dalších sezónách si nastavené bodové tempo víceméně držel a do hokejového důchodu v roce 1988 odcházel s téměř totožnou hodnotou 0,99.

Ray Bourque

Historicky nejproduktivnější bek nesmí v našem přehledu pochopitelně chybět. Legenda bostonských Medvědů vynikala především konzistencí svých výkonů. Nikdy nepokořil v sezóně hranici 100 bodů, pouze jednou překonal metu 30 vstřelených branek. Na druhou stranu zaznamenal deset sezón s 80 a více body a devětkrát nastřílel nejméně 20 branek.

Bodový průměr za první tři sezóny měl 0,88. Poté v ofenzívě ještě trochu přitlačil a svou vytrvalostí se těsně před koncem kariéry prohnal přes Coffeyho do čela historického bodování obránců. 1579 bodů v 1612 utkáních dává průměr 0,98 bodu za zápas. Bourque je také jediným bekem, který pokořil hranici 400 vstřelených branek.

Současní borci

Udržet nastavené vysoké tempo je s přibývajícím věkem velmi obtížné. Erik Karlsson, jeden z nejlepších ofenzivních beků posledních let, si v Ottawě držel průměr 0,83 bodu na zápas. Ve 28 letech přestoupil do San Jose a v posledních třech sezónách mu bodový průměr klesl na 0,66.

Jeho parťák z obrany Sharks Brent Burns měl v letech 2015-2019 průměr 0,92 bodu na zápas (301 bodů v 328 zápasech). Následující dvě sezóny padl na hodnotu 0,59. Kariérní průměr u něj činí 0,62.

Další ligové ofenzivní stálice jako Letang, Hedman nebo Carlson mají odehráno přes 800 zápasů a jejich dlouhodobý bodový průměr osciluje kolem číslice 0,65.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak moc konzistentní výkony budou mladé hvězdičky obranných řad předvádět. Necelá dvoustovka odehraných mačů je na hodnocení toho, jestli zmiňovaní mladíci naruší semknuté řady slavných veteránů, málo, ale plamínek naděje tu přeci jen je. A pozorovat, zda se onen plamínek podaří rozdmýchat do pořádného ohně, rozhodně stojí za to.

