POHLED: Příliš vysoká daň za důvěru. Columbus měl Tortorellu vyhodit dřív

Říká se, že nové koště dobře mete. V případě Johna Tortorelly platí známé rčení dokonale. Kamkoliv, tedy snad až na jedinou výjimku, přijde, dostaví se úspěch. Horkokrevný Italoameričan je vynikající hecíř. Umí kabinu strhnout, získat si hráče na svou stranu. Přesvědčí je o tom, že jeho pohled na hokej je ten správný, vymačká z nich tvrdou práci, ukrutné nasazení a výborné výkony. Takový hokejový Franz Straka, jen s mnohem větším renomé i trvanlivostí. S postupem času ovšem Tortorellův přínos vždy převáží mínusy.

Tortorella si v prvé řadě zaslouží uznání.

Vyhrál Stanley Cup, dvakrát se dočkal Jack Adams Award pro nejlepšího kouče NHL. Patří k trenérským legendám slavné ligy, v tomto je samozřejmě srovnání se Strakou nepatřičné (to cílilo jen na naturel obou pánů).

U "Tortse", jehož příjmení znamená v italštině zdrobnělinu od slova hrdlička, je takřka ve 100 % případů platné výše uvedené schéma. Sláva v prvních letech angažmá, bolest v těch dalších. Postupně přibývají spory s hráči a porážky, naopak klesá atraktivita daného klubu pro možné posily.

Jen si všimněte, kdy získal obě Adamsovy trofeje. Ano, pokaždé do čtyř sezon po svém příchodu.

Nejde o objevení Ameriky, za mořem přesně vědí, jaký Tortorella je. A že když se rozhodnou bývalého útočníka angažovat, musejí počítat s možnými škodami. V Columbusu ale ty poslední smetly mnoho dobrého, co pro Blue Jackets udělal.

"Torts" měl silný mandát. Zcela logicky. Ve chvíli, kdy vsadíte na kouče jeho ražení, musíte mu důvěřovat a nechat ho pracovat. Víte, že to bude mnohdy trnitá cesta a přinese pár ukřivděných duší, ale výsledek se téměř jistě dostaví.

GM Jarmo Kekäläinen to ovšem se svou vírou v Tortorellu přehnal.

Oči mu neotevřely odchody hvězd a opor z let minulých, ani spor s Pierrem-Lucem Duboisem. Obětoval patrně nejlepšího hokejistu v mančaftu, aby podpořil trenéra, co pomohl ke čtyřem postupům do play-off za sebou.

Dalo se to pochopit, z určitého úhlu pohledu to dávalo smysl. Tortorella byl už v té chvíli nicméně za zenitem. Dělal kiksy, výchovné lekce přenášel do osobní roviny, působil vyčpěle a někdy až malicherně. Podobně jako ke konci většiny svých předchozích štací.

Ztratit kvůli němu Duboise? Nepříjemné. Otrávit jím získaného Patrika Laineho? Jakbysmet. Můžete namítnout, že oba borci jsou problémoví a že Tortorella dělal jen to, co musel. Jenže o tom, že jeho úsudek ho v této sezoně zrazoval, svědčí posazení Jacka Roslovice.

Hráče přesně podle "Tortsova" gusta, poctivce a dříče. Tehdy se proti charismatickému kouči otočila velká porce fanoušků Modrokabátníků.

Tortorella se v minulosti dokázal v závěru svých štací rozhádat s kdekým. Pozvedl svůj "hrdliččin hlas" třeba i proti Bradu Richardsovi a později litoval pošramoceného vztahu s borcem, co mu vystřílel stříbrný pohár.

Columbus měl šanci rozloučit se s ním, de facto bez zjitřených pocitů, před tím, než se vyhrotila situace kolem Duboise. Místo toho se s dvaašedesátiletým svérázem rozešel teď a mnohým příznivcům ohijského klubu zůstává v ústech pachuť.

Zjitřené pocity, ty zkrátka už k Tortorellovým koncům patří.

