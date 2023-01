POHLED: Problémy zdravých Rudých křídel

Jsou týmy (např. Boston), které hrají po většinu sezóny v ustálené sestavě a zranění některého z jejich klíčových hráčů je pro ně velkou událostí (např. současné zranění bostonského Jakea DeBruska). A pak jsou týmy, které jsou nuceni hrát se jmény na své soupisce imaginární Scrabble.

Jedním z nich je Detroit.

V městě známém svým automobilovým průmyslem mají přitom nyní až přespříliš kostiček na jednu hrací desku.

K takové situaci se ostatně schylovalo.

Red Wings laborovali se sestavou prakticky od svého druhého zápasu v sezóně, kdy si při blokování střely zlomil ruku Tyler Bertuzzi. Do tohoto utkání v New Jersey přitom nezasáhl jiný útočník Robby Fabbri zotavující se po březnové operaci kolena. Hned v následném duelu pak chyběl český štírek Jakub Vrána, který nastoupil do asistenčního programu NHL hráčské asociace NHLPA. Jeho krajan Filip Zadina vypadl pro zranění o pár týdnů později.

V prosinci pak chybělo v kádru Rudých křídel až devět hráčů včetně kapitána Dylana Larkina (zranění ruky). V sestavě se mezitím místo nich zabydleli mladí Švédi Jonatan Berggren a Elmer Söderblom. Z farmy pak byl opakovaně povoláván ostřílený Austin Czarnik.

Když Fabbri doléčil zranění, z asistenčního programu se vrátil Vrána a přiblížil se též návrat Zadiny, který již po zranění ve spodní části těla s týmem trénuje, vyvstala otázka, jak přeskupit detroitskou útočnou vozbu.

Proč se Vrána dostal v Detroitu na scestí

Vránovo třízápasové rozehrání se v záložním celku v Grand Rapids pouze oddálilo problém. Po Fabbriho aktivaci z listiny dlouhodobě zraněných hráčů se proto organizace Rudých křídel odhodlala k nečekanému kroku, když pražského rodáka dala k dispozici ostatním týmům prostřednictvím waiver listu. Vrána zmíněným handlem prošel bez povšimnutí a zůstal u Griffins v AHL.

GM Steve Yzerman a spol. se tak sice vydali překvapivým, ale v celkovém kontextu, rozumným směrem, který budou muset dříve nebo později zajisté korigovat.

Technicky vzato, stačilo pouze poslat jednoho z výše uvedených křídel Berggrena či Söderbloma na farmu. Jenže zejména prvně jmenovaného by se v hlavním týmu jen neradi zbavovali. Dvaadvacetiletý forvard po svém povolání okysličil mužstvo 13 body (5+8) ve 23 odehraných střetnutích.

A Söderblom? Ještě když se na začátku sezóny těšili Red Wings téměř plnému zdraví, nastoupil na úkor Švýcara Piuse Sutera. Udivoval ligu koordinací šikovnosti a své více jak 110 kilové postavy.

Ovšem právě i Suter se postupem času zlepšil, když dokonce podle Evolving Hockey vede týmového hodnocení s očekávaným podílem gólů na ledě s 55 procenty, což je pozoruhodným počinem v týmu, jehož celkový podíl je 46 procent. Navíc je centrem.

Dalším hráčem, kterého mohl Jakub Vrána nahradit, se jevil Adam Erne, jehož čísla nejsou zdaleka tak dobrá jako ta Suterova. Jenže někdejší hráč Tampy Bay je třetím nejnasazovanějším hráčem na oslabení, kde plní důsledně svoji roli, kterou by těžko zastával Joe Veleno nebo Lucas Raymond a kromě těchto dvou je obtížné nalézt jinou alternativu.

Při středeční prohře s New Jersey Devils 1:5 však zůstal Černý Petr právě Ernemu, když si rekonvalescent Fabbri odbyl letošní debut.

Tři kohouti na smetišti

Red Wings mají na 23členné soupisce též tři brankáře, což je (nejen) v NHL velmi neobvyklé. Alexe Nedeljkovice, který pro zranění nechytal takřka tři týdny a Ville Hussa zatím doplňuje urostlý Magnus Hellberg.

Pokračování všech tří gólmanů v detroitském týmu však bude stále těžší ospravedlnit - zvláště s ohledem na bobtnající soupisku a faktu, že nejprotěžovanějším detroitským brankářem je domnělá dvojka Fin Husso.

Trenér Derek Lalonde se již k situaci v brankovišti vyjádřil ve smyslu, že záležitost gólmanů bude v nejbližší době přehodnocena. Nejdéle v momentě až se k týmu připojí Filip Zadina.

Přesun na farmu není jednosměrkou

Není pochybu, že Jakub Vrána a Detroit jsou v ošemetné situaci. Rozhodnutí vzdát se tak talentovaného hráče se jeví až příliš drastickým řešením jinak relativně malého problému.

Je možné, že Vrána časem nabyde formu, vrátí se do Detroitu a na tyto novoroční události dá zapomenout. Ostatně podobný osud zde potkal i veterány Dannyho DeKeysera nebo Jonathana Ericssona. Oba zadáci se po waiveru a přeřazení na farmu do A týmu vrátili.

Není důvod pochybovat, že si osud obdobně nezalaškuje s celkovou třináctkou draftu 2014.

