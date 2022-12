POHLED: Sedlákův úprk do Pardubic? Pragmatický krok, co pomůže (nejen) jemu

Že se z NHL jen tak neodchází? Že to Lukáš Sedlák vzdal příliš brzo? Že se nechal zlákat mamonem z Dědkovy kasy? Sociální sítě a obecně snad každá internetová diskuze pod texty o českobudějovickém rodákovi je plná jízlivých, posměšných a někdy až nenávistných komentářů. Přitom sám hráč vše, a to až omluvným tónem, vysvětlil, byť nemusel, Nikomu nic nedlužil a co je nejdůležitější, zůstal férový i sám sobě.

Měl v kapse skvělou smlouvu od extraligových Pardubic.

Počítalo se s ním jako s prvním centrem, největším esem, zkrátka tahounem. Mohl se těšit i na to, že se v kabině potká se svými kamarády z ruského Čeljabinsku Tomášem Hykou a Romanem Willem. S prvně jmenovaným mu to na ledě navíc náramně klape.

Jenže vzadu v hlavě pořád měl sen o NHL. Přišlo mu, že pro slavnou ligu dozrál. Že už není vyjukaný, má větší přehled na ledě. Věřil si na tempo elitní zámořské soutěže.

A když přišlo laso z Colorada, od čerstvých šampionů, které navíc koučuje jeho oblíbený trenér Jared Bednar, neváhal. Oželel královské podmínky v Dynamu, včetně blízkosti rodiny, a kývl téměř na ligové minimum. S Lavinami si plácl za "pouhých" 800 tisíc dolarů ročně.

Protože měl v sobě ambici měřit se s nejlepšími. Vyhrávat. Zabojovat o Stanley Cup.

Navíc se těšil na české parťáky v čele s Pavlem Francouzem.

Jenže Bednar rychle Sedlákovi ukázal, že pro něj má jen minoritní roli. A že může zapomenout na dvouciferné počty odehraných minut za večer. Ve třech partiích mu dal průměrně 7 minut a 42 sekund čistého času na ledě. Bída, bída a ještě jednou bída.

Už v tu chvíli to mohl šikovný a zároveň dravý forvard zabalit. Ale vážil si, že si ho vyžádal John Tortorella do Philadelphie. Znali se, hrával pod ním za Columbus Blue Jackets. Flyers měli velkou marodku a Sedlák větřil šanci, že bude hodně hrát.

Jenže to tak úplně nevyšlo.

"Chtěl bych hrát víc," vyslovil před pár týdny pochopitelné přání. Pořádný prostor ale dostal jen výjimečně. Začaly ho navíc dusit časté porážky, radost z hokeje se najednou vytrácela. Takhle si návrat do NHL nepředstavoval.

Přál si vítězit s Coloradem, ne kousat porážky s Philadelphií. Když si navíc spočítal, jaká úloha mu zbude, až se vrátí všichni marodi, došlo mu, že víc než záplatou nikdy nebude. I přes solidní výkony, vždyť i přes nevelké vytížení zvládl 8 bodů za 27 zápasů.

"NHL se pro mě zpomalila. Pomohlo mi Rusko," líčil, jak mu slavná soutěž seděla víc než kdykoliv dříve. Dokázal si, že na ni konečně má a že by se v ní neztratil. Dušička měla pokoj.

Prohry, nejistá pozice, stesk po domově i prosté vědomí, že v devětadvaceti letech chce být klíčovým plejerem, ovšem Sedláka nabádaly k odchodu. K logickému a pragmatickému kroku, ze kterého by mohla klidně profitovat i hokejová repre.

NHL se často staví na piedestal.

Předkládá se všem bez rozdílu za metu, po níž by měli bezpodmínečně toužit. Ale každý má právo volby. Třeba Roberta Reichela , zlatého kapitána, to za velkou louži na přelomu milénia také netáhlo za každou cenu. A těch případů byste našli víc.

Na Sedlákovi je sympatické, že i přes to, že se mohl omezit na pár frází, své rozhodnutí jasně zdůvodnil. I to, že neprchá bez boje. Třeba hned po tréninkovém kempu, prvním náznaku potíží či přestupu do slabšího, utrápeného mančaftu.

Dal tomu zkrátka férovou šanci a snažil se ze sebe vymačkat všechno, aby si vydobyl co nejlepší pozici. Vracelo se mu ale podle jeho slov příliš málo. A tak zamířil do Pardubic, kde bude za hvězdu. S pocitem, že sám sobě nic nedluží. Oprávněným.

Může vám být milionkrát milejší Francouzův přístup, který byl ochotný NHL obětovat miliony a výsadní post (a nad nímž kroutil hlavou i jeho agent), těžko ale lze plivat na Sedláka kvůli tomu, že se zachoval jinak.

Jako jsem mu netleskal za to, jak setrvával v KHL, teď mu rozumím. A to i bez lákavé vidiny toho, že by v něm mohl nároďák najít tolik potřebnou posilu. Vždyť těch argumentů pro jeho manévr bylo víc než dost. Jak byste se v jeho kůži zachovali vy?

