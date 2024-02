POHLED: Souznění NHL s olympijskou vlajkou. Jak to bylo a jak to je

Lední hokej a olympiáda. Toto spojení funguje nepřetržitě od roku 1920 doposud. Poněkud paradoxně byl první hokejový turnaj v roce 1920 součástí letní olympiády. Na zimní se přesunul o čtyři roky později. Původní olympijská myšlenka, jako setkání amatérských sportovců, byla po druhé světové válce devalvována nastupujícím statusem „amatérského sportovce na plný úvazek“ v zemích komunistického bloku.

Státy jako Sovětský svaz, ČSSR nebo NDR vytvořily model socialistického amatérského sportovce, který oficiálně vykonává běžné zaměstnání, ale ve skutečnosti celoročně trénuje za státní peníze. Tehdejší totalitní režimy využívaly úspěchu těchto sportovců k vlastnímu zviditelnění.

V hokejovém světě tento systém dotáhla k dokonalosti sovětská „sborná“. Hráči celoročně trávili čas pouze hokejem. Zavření „na báze“, jak se říkalo týmovému tréninkovému centru, pilovali souhru k dokonalosti. Po mnoho let stejné jádro týmu s minimální obměnou. Mohli spolu hrát poslepu.

Netýkalo se to ale jen hokejistů. Stejný model používaly země východního bloku i v ostatních sportech. Že to není úplně v pořádku, bylo olympijským činovníkům čím dál více jasné. V osmdesátých letech konečně procitli a revidovali svou myšlenku ryzího olympijského amatérismu.

V roce 1986 vydal MOV (Mezinárodní olympijský výbor) prohlášení, ve kterém otevřel olympijskou bránu profesionálům. V roce 1992 toho využil basketbalový tým USA a sestavil tým z hráčů profesionální NBA.

Nejslavnější hokejová liga světa kanadsko-americká NHL souhlasila s účastí svých hráčů na olympijském klání až v roce 1998. Tedy požehnání dali konkrétně už v roce 1995 s tím, že se zúčastní her v Naganu o tři roky později.

Proč s tím zámořští hokejoví mocipáni tak otáleli, když například NBA pustila své hráče už dříve? Asi největší problém byl v počátku termín konání zimní olympiády. Únor je měsíc, kdy je NHL v plném proudu, je před uzávěrkou přestupů a boje o play-off nabírají na intenzitě a důležitosti. Přerušit takto rozjetou soutěž na minimálně tři týdny se prostě vedení ligy nechtělo. Basketbalová NBA to měla v tomto případě jednoduší. V době konání letní olympiády už má po sezóně.

Zájem o účast hráčů NHL projevil především samotný olympijský výbor spolu s IIHF, která se na pořádání hokejového turnaje v rámci olympiády podílí. Důvod byl zřejmý. S pádem železné opony nastal masivní exodus nejlepších evropských hráčů z postkomunistických zemí za velkou louži. Hvězdy sovětského, ale i československého hokeje se namísto olympijského klání proháněli v zámoří. Ke všemu v soukromé profesionální lize, na kterou neměla, a doposud nemá mezinárodní hokejová federace, potažmo olympijský výbor, žádný vliv.

Absence hvězd znamená snížení atraktivity. Menší atraktivita znamená menší divácký zájem i menší zájem sponzorů. Méně diváků a méně sponzorů znamená nižší příjmy. Jak prosté, milý Watsone, řekl by klasik.

Dohoda se nerodila lehce. Čím také přesvědčit činovníky bohatého a úspěšného podniku, aby zapůjčili uprostřed rozjeté sezóny svá největší esa ke zvýšení atraktivity konkurenčního klání a tím přispěli někomu cizímu k vyšším ziskům?

NHL nakonec souhlasila. I s vyhlídkou možné expanze na nové trhy.

Turnaj století, jak je první setkání těch nejlepších pod olympijskými kruhy často nazýváno, se povedl. Tedy alespoň co se účasti našeho týmu týče. Není snad jediný český fanoušek ledního hokeje, který by tento významný milník v dějinách českého hokeje neznal. Podceňovaný nároďák vyřadil postupně Američany, favorizovanou Kanadu a ve finále brankou Petra Svobody získal první a doposud jediný olympijský triumf.

Zklamaní Kanaďané si spravili chuť v následujících letech. Vyhráli v letech 2002, 2010 a 2014. Soči 2014 byla také poslední olympiáda, které se hokejisté z NHL zúčastnili. V nedávných dnech svitla opět naděje, když vyšlo prohlášení o účasti hráčů zámořské ligy na olympijských hrách 2026 a 2030. Podrobnosti se ladí, tak se nechme překvapit.

Ale zpět k tomu, proč byla olympiáda v Soči tou poslední, které se zámořští profesionálové zúčastnili.

Za vším hledej peníze. Je to sice otřepané klišé, ale pořád platí.

Není třeba si nic nalhávat nebo idealizovat. NHL není nezisková organizace, žádný charitativní projekt. Je to soukromý komerční produkt. Jeho tři základní pilíře příjmů jsou: vstupné, televizní práva a tzv. merchandising neboli vše co souvisí s reklamou.

Základní část trvá od října do dubna. Během té doby odehraje každý tým 82 zápasů. To je cca 1200 zápasů vměstnaných do šesti měsíců. Pak ještě následuje play-off. Volna není nazbyt. Představa, že je do tohoto našlapaného kolotoče potřeba vklínit třítýdenní pauzu, se zdá téměř nemožná. Přesto se to vždy nějakým způsobem zvládlo. I když skřípot zubů majitelů klubů byl slyšet až do Evropy.

Kolize s termínovou listinou základní části byla jen jedním z problémů. Ty další byly překvapivě, tedy spíš nepřekvapivě, finančního rázu.

Poslat hráče z NHL na olympijský turnaj konaný na druhém konci zeměkoule vypadá na první pohled jako nejjednodušší věc na světě. Od čeho máme leteckou přepravu, že? Druhý pohled napovídá, že ty letenky musí někdo zaplatit. Ani letecké společnosti nejsou neziskovky. Ať to tedy někdo zaplatí, kde je problém? No problémem právě ten tajemný pan „někdo“. Doposud hradil přepravu hráčů NHL olympijský výbor. Jeho nový předseda, Thomas Bach zvolený v roce 2013, se proti této praxi ohradil a prohlásil, že s olympiádou v Soči toto financování končí.

„MOV, který rozděluje 90 procent svých příjmů na rozvoj sportu ve světě, se samozřejmě nemůže chovat lépe k národní komerční lize než k neziskovým mezinárodním sportovním federacím, které rozvíjejí sport globálně,“ uvedl MOV v prohlášení.

Další možní adepti na úhradu nákladů, tedy IIHF či národní svazy, se tázavě zahleděly na daleký zámořský obzor. NHL namísto odpovědi jen udiveně pozdvihla obočí. Takže my máme přerušit svou soutěž, uvolnit své nejlepší hráče, aby konkurenčnímu turnaji zajistili atraktivitu, rozuměj vyšší zisky, a ještě to celé financovat? To jako někdo myslí vážně?

Cestovné je jedna věc, ale mnohem dražší položkou je pojištění kontraktů hráčů NHL. Jen olympiáda v Soči stála MOV na této položce kolem sedmi miliónů USD. Proč je potřeba extra pojištění těchto kontraktů a co určuje výši pojistky?

Olympiáda je vrcholné hokejové klání a jako takového se ho zúčastňují ti nejlepší z nejlepších. A ti nejlepší bývají také nejlépe placení. A čím vyšší hodnota kontraktu, tím vyšší pojistka. Pojistné vyplývající ze smluv hráčů NHL totiž platí pouze na akce pořádané NHL. Olympijský hokejový turnaj je podobně jako mistrovství světa akcí, kterou má pod palcem IIHF. A na tyto kratochvíle je třeba sjednat extra pojištění, což dobře vědí na národních svazech, když kalkulují se zámořskými posilami pro MS.

Pak je tu samotný faktor zranění. Pojistka ho sice kryje, ale i tak se hráč vrací do kolotoče NHL až po vynucené zdravotní pauze. Což majitelé klubů nesou nelibě, obzvláště v době vrcholících bojů o play-off. Český fanoušek má jistě v živé paměti rozzuřeného majitele Ottawy Melnyka, kterému se jeho brankářská opora, slavný Dominátor, vrátila z olympijského klání v Turíně 2006 zraněná. Senátoři tehdy dominovali základní části, ale zranění z Turína vyřadilo Haška do konce sezóny. Emery sice v základní části dokázal českého fantóma nahradit, ale v play-off bylo druhé kolo konečná.

"Věc, která se stala, čeho jsme se všichni báli, se skutečně stala (s tím, že se Hašek zranil)," řekl Melnyk. "Nemáte moc šancí vyhrát Stanley Cup. To byl náš rok, to byla naše šance a byla nám odebrána."

Na základě výroku předsedy MOV Bacha o konci finančního krytí nákladů spojených s účastí hráčů NHL na olympiádě vydala NHL prohlášení, že nepovolí účast svých hráčů na příští olympiádě v roce 2018.

V roce 2016 přišlo vedení ligy s tím, že by hráči mohli zúčastnit příštích olympijských her výměnou za vzdání se jejich opčního práva k předčasnému ukončení kolektivní smlouvy. O co šlo? Platnost kolektivní smlouvy, podepsané v roce 2012, měla původně končit za deset let, tedy v roce 2022. Ve smlouvě však byla klauzule, že každá ze stran, jak NHL, tak NHLPA (hráčská asociace), můžou využít právo na předčasné ukončení právě k roku 2019.

Pro ujasnění pojmů. Kolektivní smlouva mezi NHL a NHLPA je základní dokument, podle kterého se vše řídí. Bez platné smlouvy se nemůže soutěž rozběhnout. Je to taková mnohasetstránková kuchařka, s návody na veškeré situace, které mohou během sezóny nastat.

Hráči tuto nabídku odmítli. Skutečné důvody nebyly úplně zřejmé, ale jelikož u nich panovala dlouhodobá nespokojenost s některými ustanoveními smlouvy, především co se finančních otázek týče, je celkem nabíledni proč k tomu došlo.

Ve výčtu důvodů neúčasti těch nejlepších plejerů na olympijských hrách se mnohdy zapomíná na jeden podstatný fakt. Kolektivní smlouva podepsaná ligou a hráčskými odbory v roce 2005 obsahovala explicitní ujednání ohledně účasti na olympiádách v letech 2006 a 2010. Do smlouvy byl výslovně uveden závazek, že se hráči NHL těchto her zúčastní. Současná smlouva podepsaná po složitých peripetiích v roce 2012 tento závazek již neobsahuje. Vyjednávání o kolektivní smlouvě jsou extrémně náročná, obě strany se snaží získat maximum možného, detaily se nezveřejňují. I proto je téměř nemožné zjistit, co bylo příčinou vypuštění ustanovení ohledně účasti na olympiádě.

Každopádně hráči přišli o garanci startu na olympijském turnaji a museli se spoléhat pouze na domluvu vedení ligy s pořadatelem turnaje.

Olympiáda v roce 2018 tak proběhla bez účasti těch nejlepších z nejlepších. Další možnost se rýsovala v Pekingu o čtyři roky později. Vše vypadalo nadějně, prohlášení všech účastníků naplňovaly hokejové fanoušky optimismem, který ale ukončil covid.

NHL odepsala kvůli globální pandemii spousty zápasů. Kolotoč slavné ligy se značně zadrhával a po uvolnění restrikcí bylo potřeba ho opět co nejrychleji nastartovat. Odložit start kvůli cizímu turnaji na druhé straně světa se vedení ligy vůbec nezamlouvalo. Vzkaz do hokejového světa byl jasný a stručný. Do Pekingu nejedeme.

Ve víru posledních událostí tak nezbývá doufat, že světlo na konci tunelu hokejovým fanouškům nejenom zablesklo, ale naplno se rozsvítí už za dva roky v italském Milánu.

„Mezinárodní složení soupisek National Hockey League nemá obdoby a hráči NHL jsou velmi hrdí na to, že reprezentují své země. Jsme rádi, že dnes, po intenzivní spolupráci s hráčskou asociací NHL a Mezinárodní hokejovou federací, můžeme formálně oznámit, že se hráči NHL zúčastní olympijských hokejových turnajů v roce 2026 i 2030.

– Komisař NHL Gary Bettman

Share on Google+