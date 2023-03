POHLED: Takhle to nepůjde. All-Star Rangers nejsou týmem pro play off

Fanoušci Rangers při přestupech zářili nadšením. Vladimir Tarasenko a Patrick Kane? To je sen! Ti střízlivější si však uvědomovali, že to taková sláva nebude. Rangers sice s novými posilami odehráli poměrně malý vzorek utkání, nicméně je patrné, že jestli budou chtít uspět, musí hrát jinak.

Všechno to začalo velkým šachováním s platovým stropem, které mělo posloužit příchodu Patricka Kanea. Jednalo se o různé posouvání hráčů mezi prvním týmem a farmou. Obcházení pravidel nabralo komický spád poté, co hráči povolaní z farmy sice seděli na střídačce, ale nehráli. Jen proto, aby Rangers splnili pravidla o počtu hráčů nachystaných k utkání.

Do obrany se navíc přidalo zranění Ryana Lindgrena či blikanec K’Andreho Millera. Odrazilo se to také na posledních výsledcích. Šťastná výhra nad Philadelphií, domácí klepec od Ottawy a střet s realitou v Bostonu.

Pak sice následovala několikadenní přestávka, během níž se měl tým dát dohromady a sehrát se s Kanem, nicméně očividně to nepomohlo. Po pětidenní pauze přišla dvě šťastná vítězství v Montrealu a Buffalu, obě až po nájezdech a prodloužení.

Mnozí fanoušci možná čekali, že když Rangers dostanou pět gólů, tak šest vstřelí. Jména v ofenzivě by tomu napovídala, ovšem realita je jiná. Tři góly Montrealu, jeden Buffalu a dva naposledy Pittsburghu.

Právě v posledním utkání na ledě Penguins se naplno ukázalo, že pokud se něco nezmění, fungovat to nemůže.

Proč? Hra v útoku nemá systém. Hráči bezmyšlenkovitě nahazují puky, o žádné kombinaci nemůže být řeč. Rangers se proti Pittsburghu občas skoro nemohli dostat z pásma. Vina leží i na trenérovi Gallantovi, který mění lajny nejen před každým zápasem, ale také několikrát v jeho průběhu. O nějaké souhře tedy nemůže být řeč.

To samé platí o přesilovce. Příchody Tarasenka a Kanea rozbily něco, co fungovalo a co bylo součástí úspěchu Rangers. Kvůli novým posilám se například Mika Zibanejad musel přesunout do druhé přesilovkové formace. Co naplat, že má druhý nejvyšší počet gólů z přesilovky v lize v tomto ročníku. Místo toho se neustále hledají nahrávkami Panarin a Kane, ve většině případů až naivně.

Vrcholem pak bylo vyloučení Panarina v prodloužení. V rohu hřiště na soupeřově půlce neustál tvrdý hit a z frustrace ze země podrazil Malkina. Přesilovka, střela, gól, klíčový bod šel na stranu Crosbyho a spol.

Kapitolou samu pro sebe je pak absence fyzické hry a zodpovědné hry dozadu. Tedy prvky, bez kterých v play off nemáte šanci.

Jistě, Rangers stále mají čas se sehrát, ale v play off neuspějete s týmem, ve kterém poctivě maká jen čtvrtá lajna. Pokud se něco nezmění, může sezona Rangers dopadnout fiaskem.

