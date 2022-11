POHLED: Úplně jiný Nečas. Hlavní rozdíl? Sebevědomí

Už pár let k němu upínáme zraky. Zástupy Čechů v NHL řídnou a tak je u nás každý nadějný hráč oslavován a zatěžován extrémní pozorností. Martin Nečas jí budil už před pěti, šesti lety v Brně. Všeobecně se čekalo, že se brzo prosadí v NHL.

Jenomže doba Jágrů, Hašků, Reichelů, Holíků je dávno pryč. Málokterý Čech odchází do zámoří ve stavu, že by byl okamžitě konkurenceschopný. Taky Nečas přešlapoval v přípravných kempech, jednou se vrátil na rok do Brna, pak rok na farmě, další tři sezóny výrazněji nepřekročil hranici 40 bodů.

Loňských 40 zářezů v 78 zápasech bylo zklamáním, byť se tuzemští komentátoři snažili Nečase tlačit. On sám se o sobě vyjádřil velmi kriticky. Spokojený s ročníkem rozhodně nebyl. Kdysi se vyznal z respektu k Davidu Krejčímu, obdivuje prý hlavně jeho obousměrnou hru. Útočníka ale dělají především body a těch měl Nečas málo. Uznal, že měl být produktivnější.

Dokonalý profesionál

Do letošní sezóny vstoupil úplně jiný Martin Nečas. V úterý je s 13 body na děleném šestém místě v ligové produktivitě! Nebodoval zatím v jediném zápase, patří k nejlepším útočníkům Caroliny. Od trenéra dostává pravidelně spoustu času na ledě, nezřídka nejvíc ze všech útočníků.

„Byl pravděpodobně naším nejlepším hráčem,“ chválil trenér Nečase po vítězství nad Philadelphií. „Boduje každou noc, je naším důležitým článkem.“

Líbí? Komu by se taková odezva nelíbila!

A právě tady je možná jádro pudla.

Nečas měl kliku, že sezónu dobře rozjel. Tříbodový zápas? Loni měl jediný 29. března. Letos jím sezónu odpálil (1+2). Rod Brind’Amour se mu za to odvděčil a zvýšenou důvěrou posadil Čecha do sedla. Nečas má přesně, co potřeboval a na co tak dlouho čekal. Důvěru nadřízeného. Z ní plyne rostoucí sebevědomí. Konečně o sobě nepochybuje!

Psychologie nebo kineziologie pracují s termínem „sebetrestající povaha“. Nemusí jít nutně o sebepoškozování, většinou jde o lidi, kteří jsou k sobě mimořádně nároční. Neumí si užívat úspěchy, zato si vyčítají nezdary. Kladou na sebe obrovské nároky.

Když byl Martin Nečas před časem v talk show TIKI-TAKA, kde se o dobrou náladu starají moderátor i většina hostů včetně ryzího baviče Petra Švancary, nešlo přehlédnout, že se přizvaný hokejista ani jednou neusmál. V pořadu, který nepostrádá ambici především bavit, odpovědně, disciplinovaně reagoval na dotazy. Bez náznaku uvolnění. Stejně se prezentuje ve většině rozhovorů. Ta vnitřní sebekázeň bije do očí.

Bylo by nefér spekulovat, že dělal v kariéře něco špatně. Naopak, jeho svědomitost je příkladná. Už v osmnácti udivoval na prvním kempu Canes velmi dobrou angličtinou, když pohotově odpovídal novinářům. Spolupracoval s kondičním koučem, aby zesílil. Tvrdě dřel, nezanedbal žádný detail.

Dokonalý profesionál potřeboval jediné - trošku se uvolnit.

Loni jste ho viděli hlavně rozdávat puky. Ve čtrnácti utkáních play off nedal jediný gól. Nahrával za všech okolností. Mnohdy až trestuhodným způsobem. Puky posílal riskantně přes celou šířku hřiště spoluhráčům do horších pozic. Dokázal si krásně vyjet mezi kruhy, aby pak místo střely posunul puk za sebe na překvapeného beka. Něco takového předváděl kdysi v lize Otakar Janecký. Zatímco u něj šlo o recesi, u Nečase o důkaz pošlapaného sebevědomí.

„Sebevědomí je v hokeji důležitá věc. Nevím. Možná jsem to měl v hlavě až moc. Moc jsem myslel na to, abych se zapsal mezi střelce a to se nedařilo,“ soukal ze sebe na jaře.

V nové sezóně krasobruslí útočným pásmem, drží a perfektně kryje puk, je silný v soubojích, odvážně střílí, jeho hra má smysl a je efektivní. Carolina momentálně nemá produktivnějšího hráče, druhý Svečnikov a třetí Aho jsou o tři body zpět.

Doufejme, že Martin Nečas konečně našel, co mu scházelo.

Sebedůvěru, že může v nejlepší soutěži světa hrát na úrovni těch nejlepších.

Share on Google+